Šestý ročník Mattoni Liberec Nature Run přinesl velké překvapení. Pětiletou dominanci Víta Pavlišty ukončil Michal Šmahel, který zvítězil časem 1:17:38. Největší favorit doběhl na druhém místě se ztrátou 39 vteřin. Mezi ženami byla v hlavním závodě na 22 km první Ivona Rejsková (1:38:29). Na distanci 12 km triumfovali manželé Jiří a Lucie Šaclovi (45:20, 50:18).

Mattoni Liberec Nature Run | Video: www.youtube.com

Sobotní akce se za pěkného počasí zúčastnilo přes 2500 závodníků. „Nemohli jsme si přát lepší zakončení sezony. Myslím, že si závody všichni užili. V Liberci vždy cítíme obrovskou podporu a těšíme se už na příště,“ uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Mattoni Liberec Nature Run kombinuje trasu v centru města i v úchvatné přírodě Jizerských hor. Jako první se na náměstí Dr. Edvarda Beneše v sobotu běžela dm rodinná míle a následně bambini run, oba rodinné běhy byly vyprodány, zapojilo se téměř tisíc závodníků.

Po soubojích těch nejmenších se pak na svou trať vydaly i největší hvězdy. Běh na 22 km s převýšením 782 metrů nabídl parádní bitvu Víta Pavlišty a Michala Šmahela. Nečekaně, ale zaslouženě v něm nakonec dominoval druhý jmenovaný.

„Běželo se dobře. Byly tam sice dílčí krize, ale celkově jsem moc spokojen. Trasa tohoto závodu je krásná. Musím také ocenit fanoušky, kteří nás povzbuzovali kolem trati,“ řekl Michal Šmahel. „Sice jsem doběhl druhý, ale běželo se mi dobře. Podal jsem bojovný výkon, ale Michal byl z kopců rychlejší. Přeju mu, ať mu to takhle běhá dál,“ pogratuloval šampionovi Vít Pavlišta. Třetí v cíli byl Tomáš Hudec (1:21:17).

Mezi ženami nenašla přemožitelku Ivona Rejsková. „Takhle velký závod jsem ještě nevyhrála, takže jsou to krásné pocity. Atmosféra byla skvělá. Občas jsem se trápila, ale jinak jsem si to moc užila,“ prohlásila Rejsková. Druhé místo obsadila Iveta Furáková (1:39:24) a na stupně vítězek ještě dosáhla Tereza Kubíčková (1:39:35).

Krásný příběh přinesl i závod na 12 kilometrů. Pomyslná zlata totiž vybojovali manželé Šaclovi. „Trať se mi moc líbila, byla tam spousta techničtějších pasáží, což mě bavilo. I atmosféra byla skvělá. Vítězství mě moc těší. Zvlášť když jsme vyhráli s manželkou, tak je to o to hezčí,“ jásal Jiří Šacl. „Že jsme vyhráli s manželem oba dva, je super. To je nejlepší, co může být, když vyhrajeme oba,“ přidala se Lucie Šaclová.

Pořadatelé z RunCzech, jejichž závody mají prestižní známky Světové i Evropské atletiky, pro všechny tradičně přichystali perfektní servis, mj. úklidové čety na kolech, které se postaraly o bleskurychlé vyčištění trati. S úklidem také pomohli běžci při tzv. ploggingu, který kombinuje běh a sbírání odpadků.

Mattoni Liberec Nature Run byl posledním závodem RunCzech sezony 2023. Série se vrátí v roce 2024, kdy sezonu otevře v dubnu 1/2Maraton Praha.