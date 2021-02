Liberecké volejbalistky hostily na své palubovce Přerov, proti kterému byly jasným favoritem. Domácí hráčky neponechaly nic náhodě a svého soupeře převálcovaly po setech 25:11, 25:17 a 25:16. Znovu tak neztratily ani set a v tabulce jsou stále první se ziskem 43 bodů.

„Do zápasu jsme vstoupily s tím, že chceme získat tři body a neztratit ani set, což se nám povedlo. Chtěla bych pochválit všechny holky, které se dostaly do hry a nemají normálně moc příležitostí. Takže jsem spokojená, že jsme to zvládly a děkuji,“ neskrývala radost kapitánka Dukly Liberec Simona Bajusz.

„Bylo to povinné vítězství. Tentokrát si zahrály holky, které nejsou tak vytížené a myslím si, že kromě bloku jsme hráli slušný volejbal,“ podotkl trenér Dukly Libor Gálík.

„Z naší strany to bylo zbytečně odevzdané, především první set, ten byl od nás odchozený. Do druhého setu jsme si řekly, že to prostě hecneme a zkusily jsme zariskovat servis a docela to vycházelo, ale v tom třetím setu jsme si opět nepřihrály a soupeřky nás trápily podáním a nemohly jsme zaútočit,“ litovala kapitánka Přerova Sandra Kotlabová.

„V prvé řadě gratuluji soupeři k výhře. Myslím, že jsme mu to dnes velice usnadňovali, protože jsme hořeli na individuálních činnostech, především na přihrávce jsme utíkali z dohodnutých pozic. Když už jsme dnes něco ubránili, tak jsme si to nedokázali nahrát a z toho pramenilo hodně našich chyb. Ještě jednou gratuluji soupeři,“ pronesl lodivod Přerova Jan Moravčík.

Ve šlágru 22. kola extraligy mužů zajížděli volejbalisté Liberce na půdu Karlovarska, kde se pokusili zdolat lídra tabulky. První set pro sebe ukořistil Liberec poměrem 25:22, jenomže to bylo všechno, co Dukla na západě Čech předvedla. Od té doby slavili už jen domácí, kteří po obrátce ve skóre (25:20, 25:22 a 25:19) porazili svěřence trenéra Michala Nekoly 3:1.

V tabulce zůstala liberecká Dukla na třetím místě s 51 body na kontě.

UNIQA EXTRALIGA ŽENY

VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov 3:0 (25:11, 25:17, 25:16)

Rozhodčí: Kořenek J., Hladišová M.

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Domácí: Trnková, Ovečková, Šulcová, Kohoutová, Kvapilová, Emelina, libero Kolářová.Střídaly: Bartošová, Šotkovská

Hosté: Dlouhá, Zatloukalová, Kotlabová, Pavlová, Diatková, Polášková, libero Šádková. Střídaly: Boudová, Semerádová

UNIQA EXTRALIGA MUŽI

ČEZ Karlovarsko - VK Dukla Liberec 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:19)

Rozhodčí: Buchar, Dušek.

Hráno bez diváků.

Sestavy:

Domácí: Fišer, Pfeffer, Ticháček, Houda, Baláž, Keemink, Lux, Vašina, Wilson, Wiese, Patočka, Římal, Kočka, Indra.

Hosté: Pavlíček, Kriško T., Krajčovič, Suda, Srb, Veselý, Leikep, Kopáček, Štokr, Kovalčuk, Šulista, Šábrt, Šafranovič, Kriško M.