„Gratuluji klukům, že zvládli takto náročný program. Po tom cestování jsem moc rád za tři body z Brna, odkud se snadno nezískávají,“ oddechl si liberecký kouč Michal Nekola. „Utkání jsme si trochu zkomplikovali ve druhém setu, kdy se Brno trefilo do servisu a my jsme neútočili dobře. V těch zbývajících třech setech si myslím, že jsme byli lepším týmem, především v následné obraně,“ doplnil.

„V Brně se nám nehraje dobře. První set byl ale dobrý z naší strany, potom ale domácí zlepšili podání, my jsme šli na útoku dolů. Jsem rád, že jsme to pak otočili, tady se nám opravdu nehraje dobře. Byl to takový souboj staří versus mladí,“ řekl kapitán Dukly Jan Štokr v hodnocení utkání na webu cvf.cz

Ústečtí volejbalisté hráli už v pátek. V pětisetové bitvě v Praze padli, za bod jsou ale rádi. „Pro nás dobrý bod. Po prvním setu jsme vůbec nebyli schopni přihrát, ale svojí bojovností a obrovskou vůli jsme se dostali zpátky do zápasu. Jsem moc rád za takové zápasy, protože ty nám něco dají. Kluci pak hráli naplno, bojovali o každý míč, a i když jsme prohráli, tak je to se vztyčenou hlavou,“ byl hrdý na své svěřence ústecký kouč Lubomír Vašina.

„Jsme rádi za bod, i když jsme mohli urvat dva,“ doplnil lakonicky kapitán Severočechů Luboš Bartůněk.

Ústí kleslo z třetího na páté místo. Už v pondělí mikešho čeká televizní bitva na palubovce Aera Odolena Voda, které je šesté. Zběsilý předvánoční program zakončí Severočeši v úterý doma s účastníkem Ligy mistrů Karlovarskem. „Je to opravdu drsný, uvidíme, jak se s tím vypořádáme,“ řekl šéf tradičního klubu Miroslav Přikryl, který v Ústí pamatuje slavnou éru z úspěšných devadesátých let, kdy se ve městě na Labi slavil zisk mistrovských titulů.