Hosté ze Švýcarska v Liberci předvedli velmi bezchybný výkon podložený bojovným výkonem v poli, s přesným zakončením.

„Myslím si, že jsme si dnešní utkání prohráli sami. Určitě jsme měli dohrát tento čtvrtý set s takovouto bodovou převahou (18:11), to je prostě naše neomluvitelná chyba. Je mi jedno, jestli oni dobře podávali nebo ne, my to musíme dohrát, jestli chceme hrát o medaile v naší soutěži nebo v Evropě. Naše první kolo v poháru jsme chtěli projít a prostě tyto naše chyby se neodpouští – to je naše chyba," konstatoval liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

Jeho protějšek měl logicky opačné pocity. „Byl to opravdu těžký a intenzivní zápas. Jsme teď ve výhodě. Jsme rádi za výhru 3:1,“ uvedl pro portál cvf.cz Robin Rey, kapitán hostů.

„Jsem moc rád, že se nám podařily ve čtvrtém setu důležité věci, ale uvědomuju si, že je to jen první krůček. Až k nám příští středu přijede Dukla, tak se bude snažit to vše zvrátit. Všechno je ještě otevřené,“ dodal kouč vítězného celku Marco Campeli.

Postupující z tohoto duelu se v osmifinále střetne s vítězem dvojutkání Galatasaray Istanbul a Union Raiffeisen Waldviertel (Rakousko).

Pohár CEV, úvodní zápas 1. kola:

VK Dukla Liberec – Chênois Volley Geneve 1:3 (24, -20, -22, -23)

Rozhodčí: Djordje Stevanovic (Srb.), Theodora Kiriopoulou (Řec.). Diváků: 492.

Dukla: Lux (24 bodů), rajčovič (5), Gavenda (12), Demar (6), Nikačević (5), Ticháček (5), libera Maar, Pavlíček - Staněk, Bryknar, Veselý (4), Diáz Gómez (16).