Jde do tuhého. Do konce základní části extraligy volejbalistek zbývá odehrát poslední čtyři kola základní části a už teď je jasné, že v popředí tabulky půjde o každý bod. Liberečanky sice otočily zápas 24. dějství s pražským Olympem, vyhrály 3:2, avšak po bodové ztrátě před sebe na průběžnou druhou příčku nejvyšší tabulky pustily Prostějov. S náskokem vedou brněnské Šelmy.

Rozhodl tie break. Liberecké volejbalistky (vlevo) porazily pražský Olymp 3:2 (19, -31, -22, 16, 11). Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

„Myslím si, že pro nás důležité dva body. Zápas to byl těžký, to jsme čekaly. Je už docela znát i únava. Myslím si, že byla škoda koncovky druhého setu, kde jsme měly, ani nevím, šest nebo sedm setbolů. Nakonec celkové vítězství pro nás. Myslím si, že čtvrtý a pátý set již byl čistě v naší režii,“ uvedla liberecká smečařka Lucie Šulcová.

Sobotní duel podle domácího trenéra už trochu připomínal play off. „Byl to boj. V prvním setu si myslím, že to byl velmi kvalitní volejbalový výkon. Dva sety jsme šli s náskokem do koncovky, ale zbytečně jsme polevili. Před koncovkou jsme měli velký náskok a Olymp zabojoval a dva sety získal. My jsme potom vývoj utkání otočili a potom už to byl boj podobný, který nás čeká v play off. Myslím si, že to byla výborná příprava a výborný výsledek po takovém utkání,“ hodnotil Libor Gálík, kouč Dukly.

„Musím konstatovat, že jsme zde sehráli pěkný utkání, pohledné divácky a hodně atraktivní na pět setů. Bylo i hodně dlouhé do koncovek prvního, druhého a třetího setu. Myslím si, že jsme domácí hráčky zaskočili naším výkonem, protože byl opravdu dobrý. Byl založen na kvalitní obraně na síti a především na kvalitní obraně v poli. Jediné, co nám pokulhávalo, byl útok kůlových hráček ze zóny čtyři. Ale co jsem řekl na začátek, to platí, je to sice porážka, ale po dobrém výkonu,“ řekl pro portál cvf.cz Stanislav Mitáč, trenér PVK Olymp Praha.

„Musím pochválit celý tým, protože jsme sebraly všechny síly, které jsme ještě měly po těžkém poháru a po těžkých soupeřích, které jsme tento týden měly. Vybojovaly jsme alespoň bod. Samozřejmě nás to nyní mrzí, že mohly být alespoň dva body, ale nemohu upřít tu bojovnost, protože jsme makaly celý tým. Kdo přišel na hřiště tak se snažil vybojovat každý bod,“ dodala hostující kapitánka Veronika Dostálová.

Extraliga volejbalistek, 24. kolo:Dukla Liberec – Olymp Praha 3:2 (19, -31, -22, 16, 11)

Rozhodčí: J. Olt, P. Koutník. Diváků: 309.

Dukla: Lucie Šulcová, Kateřina Kvapilová, Nikola Kvapilová, Lucia Herdová, Klára Vyklická, Taira Ke Alohilani Robins-Hardy, libera Adéla Démar, Lucie Kolářová - Anna Pragerová, Jana Fixová, Diana Frankevych, Caroline Formánková, Viktorie Dvořáková.

Olymp: Veronika Virtová, Pavlína Šimáňová, Michaela Vlčková, Lucie Kalhousová, Karolína Gajdová, Monika Brancuská, libera Veronika Dostálová, Adéla Mitáčová - Nicole Šmídová, Zuzana Žáková, Michaela Brichtová, Kristýna Průšová.