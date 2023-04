Liberečtí volejbalisté vyzvou v bitvě o postup do finále extraligy České Budějovice. Do semifinále postoupily první čtyři týmy ze základní části, proto se v sériích na tři výhry očekávají ostré a zejména vyrovnané boje. „Nemyslím si, že bychom se měli něčím překvapit, protože po základní části se oba týmy znají dobře," říká před úvodní bitvou s Jihostrojem kapitán Dukly Lukáš Ticháček.

V play off zůstaly již pouze čtyři týmy, Liberečtí (zády) se v semifinále poměří s českobudějovickým Jihostrojem.

Dukla zahájí sérii doma, protože skončila v tabulce druhá, kdežto její soupeř až třetí. První zápas začne v úterý od 18.00.

Co může hrát klíčovou roli? "Spíš to bude o momentální formě a hlavně o hlavách. Přípravu jsme měli stejnou jako před Zlínem, ještě určitě proběhnou nějaká videa a v úterý uvidíme,“ uvedl Ticháček, jehož tým přešel v 1. kole play off zmiňovanou zlínskou Fatru a klíčovou část sezony se naladil mimo jiné i ziskem Českého poháru.

Jihostroj České Budějovice se do semifinále dostal přes Aero Odolena Voda. „Dukla je asi trochu favorit série, ale my jsme všichni zdraví a jdeme do plných. Budou to zápasy, kde rozhodne momentální forma, klidné hlavy a možná i kousek toho štěstí," uvedl kapitán budějovické party Petr Michálek.

Upozornil na skvělý liberecký servis. "Ten musíme ustát na příjmu, a taky se budeme muset připravit na Gomeze, který to trefuje pěkně vysoko, a když se mu daří, těžko se brání. Věřím, že budou obě haly plné a naši diváci nás poženou za postupem,“ dodal Michálek.