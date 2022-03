„Do zápasu jsme vstoupily zodpovědně. S takovýmto soupeřem je to vždy potřeba, aby se něco zbytečně nezkomplikovalo. Celé dnešní utkání jsme byly bodově nad soupeřem a za vítězství jsme rády. Nyní ještě poslední zápas základní skupiny a hurá na play off,“ řekla spokojená liberecká kapitánka Veronika Dostálová.

„Dnes to bylo asi povinné vítězství. Ale myslím si, že koncentrovaně a bez větších problémů,“ uvedl kouč Dukly Libor Gálík. „Udělali jsme spoustu nevynucených chyb, hodně zkažených podání, spoustu vyhozených míčů do autu a neměli jsme srovnanou obranu. Vypadá to, že jsme dnes přijeli odehrát jen zápas,“ dodal Jan Drešl, trenér Šternberku.

Extraliga volejbalistek, předehrávka 26. kola:

VK Dukla Liberec – TJ Sokol Šternberk 3:0 (25:8, 25:15, 25:15)

Rozhodčí: Hladišová, Poláček. Čas: 57 minut. Diváků: 171.

Liberec: Lucie Nová, Karolína Bartošová, Nikola Kvapilová, Petra Kojdová, Michaela Nečasová, Lucie Blažková, Olga Skrypak, libera Veronika Dostálová, Dita Gálíková. Střídaly: Anhelina Dubianska, Kateřina Kohoutová, Anna Šotkovská.

Šternberk: Bára Abendroth, Karina Lazárková, Adriani Kamidinová, Nikola Látalová, Zuzana Látalová, Katarina Körmendyová, libero Amálie Vyjídáková. Střídala: Eliška Kořínková.