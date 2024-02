Liberečtí volejbalisté po perfektním výkonu v jedné ze středečních předehrávek 26. kola přehrála Karlovarsko 3:0 (17, 18, 223) a upevnila třetí místo extraligové tabulky. „Dneska hráli kluci výborně, famózně jdeme na ztrátu,“ řekl liberecký trenér Martin Demar.

Liberečtí volejbalisté (čelem) v předehrávce 26. kola porazili Karlovarsko 3:0. Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

„Nečekal jsem, že Vary takto porazíme. Hlavně první dva sety jsme je přímo smázli. Ve třetím setu jsme za stavu 23:20 neměli zkazit podání a mohlo to být jednodušší. Po té nešťastné pohárové porážce na Odolce jde ten tým hrozně nahoru a ukazuje charakter. Zatím jsme ale nic nedokázali. Nyní nás čekají dva těžké zápasy. Říkám, hrajeme za sebou takové tři play off zápasy. Žijeme play off a jedeme zápas číslo dvě s Kladnem,“ uvedl Demar.

„Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli takto rychle. Možná jsme to ani takto rychle nečekali, ale musím říci, že jsme na ně vlítli od začátku skvělým servisem a skvělou obranou. Zvládli jsme to týmově výborně. A jsme strašně rádi za ty tři body, které jsou důležité do tabulky, a nyní se budeme soustředit na pro nás důležité zápasy,“ potvrdil kapitán vítězů Šimon Bryknar.

Akce fotbalový kulový blesk má několik variant. Kluby do konce měsíce rozhodnou

Hosté soupeři gratulovali. „Takto si to asi Dukla představovala, my určitě ne, no. Pro mě ty první dva sety bylo to nejhorší, co jsme letos předvedli. Nevím, zda nás svázala důležitost utkání, ale Dukla s námi neměla těžkou práci. Dobře podávala, my jsme nepodávali vůbec. Tolik chyb si nepamatuji, že bychom někdy udělali. Byly to hloupé žákovské chyby. Dnes byla Dukla o třídu vedle,“ uznal Daniel Pfeffer, kapitán VK ČEZ Karlovarsko.

„Měli jsme nějaké očekávání, ale ty se vůbec nerealizovaly na hřišti. Liberec hrál přesně, co jsme si řekli, ale naše hra nekladla vůbec žádný odpor. Na podání jsme byli strašný. Pouze nějaký pozitivní okamžik občas v obraně, ale potom si to nedokážeme zpravit druhým balónem. Myslím si, že i příjem byl katastrofální. Čeká nás v sobotu Odolka, potom máme blok volna na to, abychom se připravili a naše hra měla stoupající tendenci, protože takto budeme mít velký problém,“ dodal karlovarský trenér Ondřej Hudeček.

Filippi řídil vysokou výhru. Pět přesilovkových tref srazilo Kladno na kolena

Extraliga volejbalistů, předehrávka 26. kola:

VK Dukla Liberec – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:17, 25:18, 25:23)

Rozhodčí: Zdeněk Grabovský, Vlastimil Kovář. Diváků: 442.

Liberec: Lukas Demar, Lukáš Trojanowicz, German Johansen, Nivaldo Nadhir Diáz Gómez, Daniel David Urueña Yufra, Šimon Bryknar, libera Silver Maar, Jan Pavlíček. Střídali: Lubomír Staněk, Pāvels Jemeļjanovs, Radek Suda.

Karlovarsko: Redi Bakiri, Thomas Carmody, Angel Rodríguez Dosal, Matěj Pastrňák, Levy Kock Éder, Wessel Keemink, libera Daniel Pfeffer, Jakub Ihnát. Střídali: Jan Kasan, Patrik Lamanec, Marino Marelič.