Jasným volejbalovým králem severu zůstává, podle očekávání, Dukla Liberec. V derby regionálních rivalů nedala SKV Ústí nad Labem šanci, potvrdila roli favorita a šlágr 19. kola extraligy ovládla bez ztráty sady 3:0 (18, 20, 15).

Liberečtí volejbalisté (vlevo) porazili v derby ústecký SKV jasně 3:0. Foto: www.cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

„S posledním mančaftem tabulky to mělo hladký průběh, tak jak jsme si to představovali, a tak jak jsme se o tom bavili před zápasem. Pro nás důležité tři body,“ řekl liberecký kapitán Lukáš Ticháček, jehož tým drží mezi tuzemskou elitou třetí pozici.

Soka z českého severu ocenil trenér vítězů. „Ústečtí na začátku prvního a druhého setu hráli velice dobře a bojovně a člověk by si řekl, jak je možné, že jsou poslední. Mají tam výborné hráče. Když jsme se začali blížit k prostředku setu, tak tam byla vidět ta kvalita,“ uvedl Martin Demar.

Nováček ladí kádr. Hosty si pojistil a hledá dál. Šéfa mrzí podzimní lajdačení

Kde nastal tedy zlom? „Oni pak pomalu odpadli. Myslím si, že to nebylo fyzicky, ale spíš psychicky. Ve třetím setu už jsme dominovali. Jsem rád, že jsme měli dobrý herní projev a hroznou chuť po vítězství. Jediné, co bychom mohli zlepšit, je servis. Šestnáct zkažených servisů je prostě moc, ale naopak jsme to dnes dobře odztrátovali a odpřihrávali,“ našel pozitiva kouč Dukly.

Ústecká parta natáhla sérii porážek. Od začátku sezony vyhrála jen dva zápasy. „Liberec mnohem lépe podával, my jsme hrozní alibisti na příjmu podání. Začínám toho mít plné zuby, odskakujeme od balónu, místo toho, abychom do něho šli. Máme tam asi dvacetkrát overpass za zápas, několik es, je to prostě příšerné. Je to jenom v hlavách. Liberec si totálně zasloužil ty tři body,“ nebral si servítky ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Přepeře testují ofenzivní esa z Peru i Brazílie. Dva jejich hráče zkouší Arsenal

„Nevydrželi jsme nápor servisu, ale ukázali jsme, že po těch vysokých balónech jsme schopni útočit. Nejsme ale připraveni si to zpracovat a dobře nahrát. K naší smůle jsme nevydrželi déle ustát tlak Dukly. Liberec byl dobře hrajícím družstvem a ukázal kvalitu,“ hodnotil střetnutí ústecký trenér Ondřej Žaba.

Extraliga volejbalistů, 19. kolo:

Dukla Liberec – SKV Ústí n. L. 3:0 (18, 20, 15)

Rozhodčí: E. Velinov, R. Marschner. Diváků: 287.

Liberec: Demar, Trojanowicz, Jemeļjanovs, Suda, Urueña Yufra, Bryknar, libera Maar a Pavlíček - Staněk.

Ústí: Pliasetskyi, Hýský, Martinez, Hulpach, Lank, Suhan, libera Kořínek a Martinák - Fišer, Kopecký, Hendrich.