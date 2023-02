Spokojen mohl být i kouč vítězek Gálík. „My jsme teď delší dobu nehráli, takže jsme se trošku obávali. Věděli jsme, že se Ostravě nepovedlo čtvrteční utkání, ale přeci jen byla rozehranější. První dva sety jsme stoprocentně plnili vše, co jsme měli a vypadalo to jednoduše, ale samozřejmě, jak to tak bývá v ženském volejbale, zdálo se, že to půjde až do konce úplně samo. Nicméně nešlo, Ostrava se zvedla a hrála výborně, hlavně na servisu, čímž nám zkomplikovala malinko koncovku, kterou jsme nakonec zvládli, takže naprostá spokojenost,“ potvrdil

Libor Gálík.