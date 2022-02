"Výborně nám vyšel první set. Myslel jsem, že se tím dostaneme do herní pohody, opak byl však pravdou. Domácí začali bojovat, my jsme se trápili v útoku hlavně ze zóny čtyři. Bylo to těžké, naštěstí jsme velkou bojovností i zlepšením s pomocí střídajících holek otočili v podstatě ztracenou čtvrtou sadu. Celému družstvu proto patří poděkování, po takovém průběhu jsme s vítězstvím za tři body samozřejmě moc spokojení,“ uvedl liberecký kouč.