Dukla ukázala sílu, Zlín zničila 3:0. Chceme to doma už ukončit, říká Ticháček

Liberečtí volejbalisté jsou jedinou výhru od postupu do semifinále play off extraligy. Dukla se po volnu v předkole vyřazovacích bojů dostává do optimální formy. Po poněkud dost upracované pětisetové domácí výhře v zápase číslo jedna si ve druhém utkání na palubovce zlínské Fatry vedla s přehledem, domácí porazila po dominantním výkonu bez ztráty sady 3:0 (15, 18, 20) a už ve čtvrtek může pod Ještědem slavit postup.

Liberečtí volejbalisté (čelem) vyhráli na palubovce zlínské Fatry 3:0, v sérii na tři výhry vedou 2:0 na zápasy a už ve čtvrtek mohou slavit doma v hale Dukly postup do semifinále extraligy. Třetí střetnutí začne v 18.00. Foto: cvf.cz/Michaela Doležalová | Foto: Deník/VLP Externista