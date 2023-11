Liberečtí volejbalisté připravili o neporazitelnost lídra nejvyšší soutěže pražské Lvi, ženám Dukly se podobný kousek povedl proti do té doby suverénnímu prvnímu Prostějovu.

Šlágrem 8. kola extraligy žen byl zápas mezi vedoucím Prostějovem (vpravo) a druhou Duklou Liberec. Hostující hráčky ze severu Čech zvítězily v pětisetové bitvě 3:2. Foto: cvf.cz/Jan Steiner | Foto: Deník/VLP Externista

Fanoušky libereckého volejbalu nevšední víkend musel nadchnout. Oba zástupci tamní Dukly v nejvyšších soutěžích mužů a žen konfrontace s prvními celky tabulek vyhráli, navíc zastavili jejich série bez prohry.

Liberečtí volejbalisté pětisetové drama v rámci 5. kola extraligy zvládli a Lvy Praha porazili 3:2 (18, 28, -20, -26, 13).

„Výborný zápas, byl to zápas hoden play off. Jsem velice rád, že kluci zahráli tak dobře po prohře ve Varech. Ukázali svoji herní sílu a charakter. Jsem i rád, že jsme vyhráli 3:2 nad Prahou a že to nebylo 3:0 nebo 3:1, ale po výborném výkonu a těžkém boji,“ řekl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

Liberecký kapitán byl rád, že jeho tým zvládl první dvě sady. „Věděli jsme, že to nebude krátké a bude to těžký zápas, a to se i potvrdilo. Nejdůležitější bylo to, že jsme si to dobře rozehráli. Utkání dobře vypadalo a myslím si, že to je to nejdůležitější,“ uvedl Lukáš Ticháček, jedna z opor vítězného celku.

„Zápas byl velice vyrovnaný, kde rozhodovaly detaily. Jeden set jsme vyhráli jednoznačně my a jeden Dukla. Dva sety byly totálně vyrovnané. V tiebreaku Dukla o dva balóny hrála lépe a myslím si, že si Liberec výhru zasloužil,“ přiznal Juan Manuel Barrial, trenér VK Lvi Praha.

Rovněž nejvyšší soutěž žen měla top šlágr 8. kola v podobě prvního s druhým celkem pořadí. Jednalo se o souboj hodný zápasu mezi dvěma aktuálně nejlepšími celky, velké řežbě nechybělo opravdu nic. Výsledek? Prostějov – Liberec 2:3 (16, -21, -24, 16, -13).

„Myslím si, že hlavně v prvních dvou setech to byl hodně kvalitní volejbal. Potom už se hrálo víc v delších úsecích, kdy někdo vždy dostal několik bodů za sebou. My jsme celý zápas hráli výborně v obraně i na přihrávce, a ve vítězných setech jsme k tomu přidali také útok, zatímco ve dvou prohraných setech jsme se útočně trápili. V každém případě pro nás super výsledek, v Prostějově se nikdy snadno nevyhrává. Holkám patří opravdu velké poděkování,“ chválil liberecký trenér Libor Gálík.

Klára Vyklická, kapitánka vítězného celku byla za výhru rozhodně moc ráda. „I když v tiebreaku. Byl to nádherný zápas nahoru dolů u obou týmů a mám velkou radost za naše družstvo, že to takhle zvládlo. Včetně těžkých i těsných koncovek,“ uvedla pro portál cvf.cz a ocenila velkou kvalitu obou družstev.

„Mrzí mě, že nemůžu svým hráčkám pogratulovat k vítězství. Byl to napínavý zápas jako na houpačce, a nakonec musím poblahopřát soupeři, který dnes měl Nikolu Kvapilovou. Ta v rozhodujících momentech hrála geniální údery a lámala bodový stav na stranu Dukly ve všech třech setech, které jsme těsně ztratili,“ doplnil domácí trenér Michal Matušov.