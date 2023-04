Liberecké volejbalistky ve třech čtvrtfinálových zápasech porazily Frýdek-Místek a postoupily v play off extraligy mezi elitní čtyři tuzemské kluby. V semifinále je čeká vítěz série mezi VK Šelmy Brno a Olympem Praha. Postupový mečbol před čtvrtým vzájemným duelem, který se hraje v pondělí, je na straně Brňanek. "Zvládli jsme to a musíme se nyní připravovat dál,“ řekl po postupu spokojený liberecký trenér Libor Gálík.

Liberecké volejbalistky (zády) porazily Frýdek-Místek 3:0 na sety a v sérii i 3:0 na zápasy. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Dukla potvrdila i v zápase číslo tři pozici favorita, Sokol Frýdek-Místek porazila 3:0 po setech (21, 13, 22). Liberecká parta ztratila v celé sérii pouze jedinou sadu.

"Velká gratulace celému týmu, jsme v semifinále. Ale musím pochválit i Frýdek, který vlastně celou tu sérii hrál dobře a velmi nás trápil v některých setech. Hlavně dnes to nevzdal a bylo vidět, že si to sem přijel uhrát, ale zvládli jsme to," přidal kouč party z Podještědí.

Podle liberecké kapitánky bylo i poslední utkání zase jako na houpačce. "Už se nyní těšíme na semifinále a také na volný víkend, který nás čeká. Doufám, že se pořádně nastartujeme na semifinále a že to konečně na Dukle pořádně klapne,“ vedla Nikola Kvapilová. Semifinále začne 10. dubna.

„My, když dobře hrajeme na přihrávce, tak potom hrajeme dobře celkově a jsme rovnocenný soupeř, což se potvrdilo. Určitě obrovská pochvala děvčatům za obranu na síti, zde si myslím, že jsme udělaly velký kus práce. Dnes se k obraně přidalo i pole. Jenom škoda, že nám ten jeden set nespadl, mohlo to utkání být nakonec zajímavější. Ale určitě dnešní utkání bylo nejvyrovnanější z těch tří, co jsme v té sérii odehrály. Škoda domácího zápasu, zde jsem od nás čekala lepší výkon, a to se bohužel nestalo. Každopádně přeji postup vítězi a hodně štěstí do dalších bojů play off,“ konstatovala pro portál cvf.cz Alexandra Dedková, trenérka TJ Sokol Frýdek-Místek.

Hosty porážka mrzela. "Dost, protože si myslím, že jsme měly malinko navíc. My nedokážeme hrát vyrovnaný volejbal, a i když vedeme třeba o čtyři body, tak v koncovce máme nespočet nevynucených chyb, a to nás vždy stojí vítězství. V družstvu máme hodně mladé hráčky, které ještě nejsou dostatečně vyhrané. Toto mě mrzí, protože jsme hrály vyrovnaný volejbal. Oba zápasy tady, tak i doma. My když se hraje koncovka, tak polevíme a najednou je konec," dodala kapitánka poražených Veronika Strušková.

Extraliga volejbalistek, čtvrtfinále, 3. zápas:

Dukla Liberec – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (25:21, 25:13, 25:22)

Rozhodčí: Vachutka, Marschner. Diváků: 289. Konečný stav série: 3:0 na zápasy.

Liberec: Frankevych, Blažková, Kvapilová, Kojdová, Kohoutová, Lyklema, libero Kolářová - Šulcová, Bartošová, Nečasová.