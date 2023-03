Dukla prohrávala 1:2 na sety, v páté zkrácené hře už 4:11, přesto zápas dotáhla jedenácti body v řadě do vítězného konce!

„Většinou jsme tiebreaky doma prohráli. A dnes se nám podařilo obrátit nepříznivý stav v tiebreaku z 4:11 na 15:11. Konečně jsme to také zažili i z druhé strany. Dnes rozhodoval příjem podání. Kdo dnes hůř přihrával, tak prohrával, protože potom to bylo spojené s útokem. Ten, kdo měl horší příjem, tak hůř útočil a to rozhodovalo ty sety,“ řekl Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

„Myslím si, že tím že jsme nevyužili to vedení 11:4, tak jsme si to dnešní vítězství nezasloužili. Dukla byla lepší v útoku a my jsme se potom v tom tiebreaku úplně sesypali, když jsme nezvládli to velké vedení,“ hodnotil prostějovský kouč Miroslav Čada.

Bitva o první místo extraligy více než tři stovky diváků bavila. „Dnešní utkání bylo velice dramatické, prostě ženský volejbal, bylo to jako na houpačce. Oproti jiným zápasům jsme se hodně trápily na přihrávce podání. To nás dostávalo hodně pod tlak a potom jsme měly hodně málo možností na kombinaci při útoku. Ale zvládly jsme to, a dokonce s vítězným tiebreakem, což v letošní sezóně se nám nestává. Takže se z vítězství těšíme,“ přidala liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

Hanačky odjížděly ze severu Čech pochopitelně zklamané. „Musím říci, že v prvních setech to bylo hlavně o servisu. Kdo dal kvalitní servis, tak ten set vyhrál. Potom ten tiebreak – co k tomu říci. Vedly jsme o dostatečný počet bodů a zkazily jsme si to samy. Nedokázaly jsme v jednom postavení odztrátovat a soupeř toho využil a vyhrál,“ litovala Simona Bajusz, kapitánka VK Prostějov.

Jen pro připomenutí: v 9. kole Prostějov doma zvítězil 3:2, ve 20. dějství Dukla před vlastním publikem 3:1, když Prostějov v posledním setu uhrál pouhých 14 bodů. Hanačky před závěrem základní části posílil o reprezentantku Veroniku Trnkovou, která to v Liberci velmi dobře zná a získala zde i mistrovský titul.

Nejvyšší soutěž mužů má na pořadu poslední 24. kolo. Půjde v něm o hodně. Liberec se představí v sobotu až ve 20.15 na Kladně a v případě úspěchu může myslet i na první místo. To by bylo před zahájením play off senzační. Musí však dohnat jednobodovou ztrátu na nyní vedoucího obhájce titulu Karlovarsko, které se ve stejný den představí na palubovce poslední Ostravy (17.00).