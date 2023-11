Sousedé z čela průběžné extraligové tabulky se potkali ve šlágru 3. kola tuzemského poháru volejbalistek. Liberecké hráčky si poradily lídrem soutěže s VK Prostějov 3:1 (20, 21, -22, 11) a mají jistý postup mezi elitní čtyřku.

Ve 3. kole Chance Českého poháru domácí Dukla (vpravo) porazila VK Prostějov 3:1. Foto: Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

„Dnešní zápas byl – buď, anebo. Bylo to pouze na jedno vítězství, co k tomu dodat. Jsme rádi, že jsme ve Final Four,“ přiznal liberecký trenér Libor Gálík.

Kapitánka vítězné party souhlasila. „Za předvedený výkon dnes musím pochválit celý tým. Utkání jsme zvládly, povedlo se nám ubránit, co se dalo, což bylo super. Myslím si, že to byl ten z těch zápasů, kdy nám vše sedlo a jsem velmi ráda za postup. Myslím si, že jsme si ten postup za předvedenou hru zasloužily,“ řekla Klára Vyklická.

„Dukla byla lepším družstvem. My jsme je nedokázali zatlačit podáním, zde asi rozhodovala výhoda domácího prostředí. Do zápasu jsme vstoupili nedisciplinovaně a v průběhu celého prvního setu jsme se hledali. Nedařilo se nám bodovat a od toho se odvíjel celý dnešní zápas. Zbytečně jsme několikrát zbytečně tečovali míče, které směřovali do autu. Dnes jsme hráli, jako bychom jeli se zataženou ruční brzdou,“ uvedl pro portál cvf.cz hostující trenér Michal Matušov.

„Liberec postupuje zaslouženě. Tlačil nás na servisu a bohužel my jsme zase podávaly slabě a potom měl soupeř dobře přihráno. Myslím si, že jsme dělaly strašně moc nevynucených chyb. Asi tak 38 a to je na čtyři sety hrozně moc. To si myslím, že byl dnes ten kámen úrazu. Je to tak, vypadly jsme. Bohužel je škoda, že jsme se s Duklou potkaly tak brzy, protože to mohlo být i finále, ale los byl takový, takže gratuluji soupeři k postupu a nám nezbývá, než se nyní soustředit na ligu,“ dodala Simona Bajusz, kapitánka VK Prostějov.