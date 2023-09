Netradičně dlouhou letní přípravu, kterou způsobily zejména stále probíhající reprezentační akce, si liberecké extraligové volejbalistky zpestřily účastí na 35. ročníku Memoriálu Jiřího Teplého v Olomouci. Dukla porazila třetí Šternberk, čtvrtý VK Šantovka Olomouc a pátý Salcburk. Lepší byl pouze obhájce loňského prvenství Prostějov.

Obhájce loňského prvenství VK Prostějov vyhrál i 35. ročník mezinárodního turnaje volejbalistek TOMI - REMONT Cup, který se hrál v olomoucké univerzitní hale jako Memoriál Jiřího Teplého. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Všechny své zápasy vyhrál Prostějov, který tak obhájil loňský triumf. V posledním utkání turnaje se utkal proti do té doby druhému neporaženému týmu Liberci, takže finále turnaje vrcholilo, tak jak mělo, soubojem prvního s druhým. Hanačky vyhrály 2:1 a jejich kouč Michal Matušov byl pochopitelně spokojen.

„Byl to pro nás náročný turnaj, protože nejsme v úplně kompletním složení. V některých zápasech jsem dal prostor mladým hráčkám, které svoji roli zvládly, stejně jako zkušené, které to v pravý moment potáhly. V posledním utkání s Libercem už jsme cítili únavu a jsem rád, že jsme to ve finálovém utkání otočili,“ zhodnotil turnaj slovenský kouč na lavičce Prostějova.

Výsledky Memoriálu Jiřího Teplého:Salcburk – Liberec 2:3, Šternberk – Prostějov 2:3, Olomouc – Prostějov 1:2, Salcburk – Šternberk 0:3 (kontumačně), Salcburk – Olomouc 0:3, Šternberk – Liberec 0:3, Olomouc – Liberec 1:2, Olomouc – Šternberk 1:2, Salzburg – Prostějov 0:3, Liberec – Prostějov 1:2.

Pořadí: 1. VK Prostějov, 2. Dukla Liberec, 3. Sokol Šternberk, 4. VK Šantovka Olomouc UP, 5. Salzburk.