Liberečtí volejbalisté potvrdili v 17. kole extraligy v prvním domácímm utkání kalendářního roku roli favorita a Aero Odolena porazilo 3:1. Ženy dohrají šlágr s vedoucím Prostějovem ve čtvrtek. Přesto oba týmy Dukly drží mezi elitou pozice v top tři.

Liberečtí volejbalisté (vpravo) ztratili s Aerem doma jen první set, slavili výhru 3:1. Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

Aero sice získalo pod Ještědem první set 25:20, ale další sady už patřily domácím. Překvapení se nekonalo. Dukla - Aero 3:1 (-20, 16, 23, 18)

„Máme další tři body do tabulky, což je výborné. Kvalitu hry nebudu vůbec hodnotit. Myslím si, že to bylo o dost kvalitnější než ve Zlíně, takže dnes spokojenost,“ řekl liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

Za výsledek byl rád i Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec. „0Pro nás to byla velice důležitá výhra, protože ve čtvrtek s nimi hrajeme pohár na Odolce. Podle mě by to z psychologického hlediska měla být výhoda. První set hrála Odolka výborně na servisu a v poli a my jsme na útoku měli hrozně nízká čísla, a to se ve druhém setu úplně obrátilo. My jsme začali výborně podávat, a hlavně výborně útočit. Stále jsme tlačili Odolku a drželi ji pod sebou. Tato naše hra se mě strašně moc líbila. Druhý, třetí i čtvrtý set jsme jasně dominovali jak na servisu, tak na útoku.“

Hosté odjížděli zklamaní. „Dobře jsme začali. Myslím si, že Dukla byla ze začátku nervózní. My jsme toho využili a vyhráli jsme první set. Potom začala Dukla dobře podávat a my jsme se s tím vůbec nepopasovali. Třetí set byl velice vyrovnaný. Škoda, v koncovce uděláme dvě zbytečné chyby, a to asi rozhodlo dnešní zápas. Určitě bychom byli rádi za tiebreak a bod. Škoda, že jsme do něj nešli,“ hodnotil pro cvf.cz hostující kapitán Matyáš Démar.

„Myslím si, že první set jsme trošku Duklu překvapili. Hráli jsme dobře po taktické stránce a to bylo dobře. Potom jsme přestali hrát po této stránce dobře a Dukla začala dobře servírovat, zaslouženě vyhrála a bere tři body. My musíme pracovat dál,“ dodal kouč poražených Marcin Kryś.

Extraliga volejbalistů, 17. kolo:

VK Dukla Liberec – AERO Odolena Voda 3:1 (20:25, 25:16, 25:23, 25:18)

Rozhodčí: Tomáš Buchar, Emil Velinov. Diváků: 592.

Liberec: Radek Suda, Lukáš Trojanowicz, German Johansen, Nivaldo Nadhir Diáz Gómez, Daniel David Urueña Yufra, Šimon Bryknar, libero Silver Maar. Střídali: Jan Pavlíček, Lubomír Staněk.

Odolena Voda: Jan Svoboda, Vladislavs Blumbergs, Jacobs Kern, Martin Chevalier, Kevin Carabali, Matyáš Démar, libera Michael Hadrava, Matyáš Ježek. Střídali: Daniel Valko, MartinHladík, Marek Šulc, Matyáš Jachnicki, Michal Bolčák