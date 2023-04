Semifinále volejbalové extraligy žen odstartovalo překvapivou porážkou liberecké Dukly, která po desetidenní pauze podlehla brněnským Šelmám před vlastním publikem 0:3 (-22, -18, -18). „Brno tady udělalo první krok, my se nyní musíme soustředit na druhé utkání v Brně,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík. Série se hraje na tři vítězná střetnutí.

Liberecké volejbalistky (vpravo) nestačily v prvním semifinále na brněnské Šelmy a podlehly nečekaně 0:3. Foto: cvf.cz. | Foto: Deník/VLP Externista

Druhý zápas série se odehraje ve čtvrtek od 17.00 v Brně.

„Pro nás to je nečekaný výsledek, ale my jsme bohužel nepředvedly ani 20 procent toho, co umíme. Selhaly jsme jednoznačně na útoku a určitě si k dnešnímu utkání ještě sedneme a celé to rozebereme. Nám nesvědčí role favoritek, ale toto utkání nám ukázalo, že musíme hrát s větší pokorou – zápas se sám nevyhraje. Hlavně musíme víc makat a vrátit to Šelmám u nich,“ přidala kapitánka poražených Nikola Kvapilová.

Tak hladké vítězství na palubovce vítězek základní části nejvyšší soutěže nečekali asi ani samotné hráčky Brna. „Jsem velmi spokojená s výsledkem, byl jednoznačný. Nastoupily jsme na soupeře koncentrovaně. Zda to soupeřky podcenily nebo si myslely, že to dnes půjde samo… Každopádně jsem ráda za náš výkon, dopadlo to docela jasně a doufám, že to potvrdíme i v Brně,“ uvedla Ivona Marková, kapitánka VK Šelmy Brno.

„Super, jsem nadšen z našeho výkonu. Myslím si, že jsme využili té dynamiky, že jsme pořád nyní hráli. Soupeř měl nevýhodu v tom, že stál deset dní. My jsme se do utkání pustili agresivně, tlačili jsme a jsem opravdu z našeho výkonu nadšen,“ dodal brněnský trenér Ondřej Boula.

Extraliga volejbalistek, semifinále, 1. zápas:

VK Dukla Liberec – VK Šelmy Brno 0:3 (22:25, 18:25, 18:25)

Rozhodčí: V. Kovář, J. Olt. Diváků: 354. Stav série: 0:1

Liberec: Diana Frankevych, Lucie Blažková, Nikola Kvapilová, Lucie Šulcová, Kateřina Kohoutová, Hyke Lyklema, libera Lucie Kolářová, Karolína Javůrková - Petra Kojdová, Karolína Bartošová, Viktorie Dvořáková, Viktoria Deisl.

Brno: Anna Širůčková, Pavla Šmídová, Hanna Kyrychenko, Ivona Marková, Aneta Kocmanová-Havlíčková, Marie Kozubíková, libera Adéla Chevalierová, Radka Mokrá - Lenka Podhrázká, Adéla Benediktová.