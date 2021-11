Místo boje o absolutní top patra tabulky jsou liberečtí extraligoví volejbalisté na samé hraně hry o případnou vstupenku do play off. V 10. kole nejvyšší soutěže navíc zapsali první domácí porážku, když si pro výhru 3:1 pod Ještěd přijelo Brno.

Michal Nekola, trenér libereckých volejbalistů. | Foto: Deník/Petr Zbranek

„Pro nás je utkání velkým zklamáním. S dnešními body jsme počítali do dalšího průběhu sezóny. Navíc jsme si utkání prohráli prvním setem, kdy to máme krásně rozjeté, stejně jako v minulých zápasech. Vedeme o několik bodů a jdeme do koncovky setu a tu koncovku prostě psychicky nezvládneme. Musíme už konečně něco změnit, protože takto už to dál nejde,“ řekl po další nečekané ztrátě Jakub Veselý, kapitán VK Dukla Liberec.