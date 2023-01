Liberecký trenér Libor Gálík viděl vyrovnaný první set s těsnou koncovkou. A dál? "Mohli jsme předvést i lepší výkon. Po naší přihrávce jsme neměli 100 % útok, nedokázali jsme ubránit dvě hráčky, které nám dělaly problém v útoku. Máme 33 chyb na bloku, což je enormní množství proti ublokovaným míčům. Vzhledem k tomu, že jsme se na tyto dvě hráčky připravovali, tak náš výkon byl špatný. Ale pozitivum je, že jsme konečně vyhráli tie-break a odvážíme si dva body.“

„Musím se jen opakovat v tom, že nás sráží drobné chyby, nejvíce mladých hráček, kterým ta chybovost ale tak říkajíc přísluší. V každém případě musím říct, že jsme dnes odehrály velmi dobré utkání. Statistické údaje naznačují, že jsme byli lepší na bloku i na útoku, což je proti Liberci téměř nemožné, nicméně se nám to dnes podařilo. Mrzí mě, že jsme byli na domácí půdě horší na podání, protože se této činnosti hodně věnujeme. I přestože jsme prohráli, musím celý náš tým pochválit, protože příkladně bojoval a jsem přesvědčen, že pokud spolu tento tým zestárne, tak má před sebou velikou budoucnost,“ uvedl pro portál cvf.cz Stanislav Mitáč, trenér PVK Olymp Praha.

„Jsem ráda, že jsme dokázaly Liberec takto potrápit. Naše výkony se v posledních zápasech zlepšují, ale bohužel to byl dnes již třetí tiebreak, který pro nás neskončil vítězně. Čtyři sety hrajeme skvěle, ale do pátého setu vždycky vstoupíme špatně. Pravděpodobně je to zapříčiněno mladým týmem, který nemá tolik zkušeností a nezvládá tyto vyhrocené situace. Na tomto musíme zapracovat,“ dodala kapitánka domácího poraženho družstva Pavlína Šimáňová.

Extraliga volejbalistek, 19. kolo:

PVK Olymp Praha – VK Dukla Liberec 2:3 (23:25, 25:16, 20:25, 25:23, 9:15)

Rozhodčí: Olt, Koutník. Diváků: 200

Olymp: Brichtová, Žáková, Kopáčová, Kalhousová, Šimáňová, Šmídová Nicole, libero Dostálová - Brancuská, Poloučková, Gajdová, Virtová, Šmídová Natalie.

Liberec: Šulcová, Nečasová, Kvapilová, Kojdová, Blažková, Deisl,libero Kolářová - Frankevych, Dvořáková, Kohoutová, Lyklema, Bartošová.