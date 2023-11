Dukla sice ztratila na domácí palubovce první sety v probíhající sezóně, avšak nakonec po velkém čtvrtečním boji v rámci 10. kola extraligy ve zkrácené hře zdolala celek Ostravy a uhájila domácí neporazitelnost i druhé místo tabulky nejvyšší soutěže.

Liberecké volejbalistky (zády) se doma s Ostravou nadřely, ale nakonec vyhrály 3:2. Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

Hostující hráčky nevyužily už ve čtvrtém setu několik mečbolů, v tiebreaku vedly 12:7, ale ztratily ho 19:21…

„Nakonec vydřené vítězství a výborný volejbal. Divákům se ty poslední dva sety musely moc líbit. Celkově si myslím, že utkání bylo silně ovlivněno chybami rozhodčích. Na obě strany jich tam bylo strašně moc a zbytečně,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík.

Liberecká kapitánka byla ráda, že tým zvládl pátý zkrácený set. „A také, že jsme zvládly nekonečně dlouhý čtvrtý set. My jsme dnes neměly moc dobrý příjem podání, soupeř nás zatlačil servisem. Ale jsem také ráda, že lavička, která během utkání nastoupila, ukázala, že dokáže obrátit nepříznivě vyvíjející se zápas. V celkovém výsledku jsem spokojená,“ hodnotila Klára Vyklická, kapitánka VK Dukla Liberec.

„Dnes po boji bereme málo bodů. Musíme být víc důraznější, ale jedeme dál. V určitých pasážích, kdy jsme soupeře tlačili, musím holky pochválit za dodržení obran jak na síti, tak v poli, ale v koncovkách jsme měli být důraznější,“ konstatoval Zdeněk Pommer, trenér TJ Ostrava.

„Jenom škoda, že jsme dnešní utkání nedohrály za tři body. Myslím si, že ve čtvrtém setu jsme měly docela slušný bodový náskok, který jsme si měly udržet. Bohužel utkání se dostalo do tiebreaku. Zde jsme nástup měly zase výborný, ale potom jsme soupeře pustily do hry a holky se rozehrály a samotná koncovka už byla o štěstí. Utkání bylo zbytečně vyhrocené ze strany rozhodčích. Udělali zde hodně chyb, které si myslím, že by extraligoví rozhodčí dělat neměli, ale rozhodně se na to nevymlouvám," dodala pro portál cvf.cz ostravská kapitánka Sandra Skřivanová.

Extraliga volejbalistek, 10. kolo:

VK Dukla Liberec – TJ Ostrava 3:2 (25:16, 23:25, 17:25, 32:30, 21:19)

Rozhodčí: Domink Činátl, Michaela Hladišová. Diváků: 278.

Liberec: Taira Ke Alohilani Robins-Hardy, Lucie Šulcová, Thamier Silva de Mello, Nikola Kvapilová, Lucia Herdová, Klára Vyklická, libera Adéla Démar, Lucie Kolářová. Střídaly: Anna Pragerová, Jana Fixová, Diana Frankevych, Kateřina Kvapilová.

Ostrava: Michaela Hadáčková, Petra Kašparová, Petra Kojdová, Adéla Chládková, Sandra Skřivanová, Nela Jasečková, libera Tereza Slavíková, Nela Tobiášová. Střídaly: Fedora Jakuškina, Elen Jedličková, Klára Mikelová.