Svěřenci trenéra Michala Nekoly hostili na své palubovce Beskydy. První dva sety patřily Dukle poměrem 25:19 a 25:20. Třetí sadu pro sebe uzmuly Beskydy 25:23, ale čtvrté dějství si Liberec pohlídal a po výhře 25:23 slaví celkové vítězství 3:1.

„Po pátečním zápase s Odolenou Vodou ukázaly Beskydy úplně supervýkon. Od třetího setu se chytly na útoku, radovaly se po každém míči. Takže já jsem rád za čtvrtý set, protože zde to bylo bod po bodu a bylo vidět na mančaftu, že chce vyhrát za tři body,“ uvedl kapitán Liberce Jan Štokr.

„Tentokrát to byly vybojované – těžké tři body. Takže já jsem rád, že jsme to zvládli a myslím si, že jsme proti našemu standardu zaostávali hlavně v útoku. Tam nám chyběly body a Beskydy navíc dobře bránily v poli. Jinak na servisu a na bloku jsme odvedli to, co jsme měli. Jak říkám, byly to těžké tři body. Jsem velmi rád, že jsme je získali a jedeme dál,“ neskrýval radost trenér Dukly Michal Nekola.

„Nastoupili jsme dost vlažně. Potom jsme se nějakým způsobem zvedli a dokázali jsme soupeři vzdorovat. Dokonce poslední set byl až infarktový. Myslím si, že to byl pěkný volejbal, gratulace soupeři za zisk tří bodů,“ pronesl lodivod Beskyd Michal Čechmánek.

„Bylo to diametrálně odlišné utkání proti pátku. Tentokrát jsme ubránili domácí útočníky na 35 procent, možná i méně. Tady patří obrovská poklona klukům, jak to zvládli v obraně. Bohužel chyběly maličkosti, možná nějaká série na servisu nebo úspěšná koncovka čtvrtého setu. Možná jsme byli moc přehecováni, prostě chyběl jeden míč, aby se hrál pátý set. Za mě to bylo vyrovnané utkání a gratuluji Liberci za tři body,“ konstatoval kapitán Beskyd Jakub Salon.

Ženy zajížděly až do daleké Ostravy, kde první set patřil domácím hráčkám v poměru 25:23. Poté však volejbalistky Dukly zabraly a po sadách 25:17, 25:17 a 25:18 otočily skóre a vyhrály 3:1.

„Chvílemi vyhrocené utkání, způsobené chybnými výroky obou rozhodčích. Pořád se nám nedaří zatlačit soupeře servisem tak, jak bychom si představovaly. Také jsme si nepomohly obranou na síti. Teď máme prostor zamakat na všech herních činnostech a postupně se zlepšovat před play off,“ velí kapitánka Ostravy Helena Hrdličková.

„V tomto zápase jsme byli nedůrazní na útoku a v bránění kůlových hráček z Liberce,“ dodal lakonicky trenér Ostravy Zdeněk Pommer.

„Přijely jsme s cílem odvézt tři body, což se nám podařilo. V prvním setu byla znát dlouhá cesta a nedokázaly jsme si přihrát a pohnout se na nohách v poli. Další sety jsme se chytly a hrály jsme svoji hru. Tento zápas byl vyhrocený, lítaly karty a trochu připomínal komedii,“ usmála se kapitánka Dukly Simona Bajusz.

„Domácí hráčky byly nervózní a zdržující. My jsme se pomalu rozjížděli, ale ustáli jsme to a vezeme si domů tři body,“ stručně zhodnotil kouč Liberce Libor Gálík.

UNIQA EXTRALIGA

VK Dukla Liberec – Black Volley Beskydy 3:1 (25:19, 25:20, 23:25, 25:23)



Rozhodčí: Emil Velinov, Michaela Hladišová

Hráno bez diváků.

Sestavy (od zóny I):



Liberec: Veselý Jakub, Kovalchuk Volodymyr, Kriško Tomáš, Krajčovič Šimon, Kriško Michal, Shafranovich Alexander, libero Kopáček Václav. Střídali: Srb Jiří, Štokr Jan, Šulista Petr

TJ Ostrava – VK Dukla Liberec 1:3 (25:23, 17:25, 17:25, 18:25)

Rozhodčí: Marschner R., Poláček J.

Hráno bez diváků

Sestavy (od zóny I):

Liberec: Kohoutová, Bajusz, Emelina, Trnková, Kvapilová, Svobodová, libera Dostálová. Střídaly: Šotkovská, Bartošová, Šulcová, Ovečková