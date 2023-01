„Jsem rád, že jsme to dnes zvládli za tři body a celkem rychle. Věděli jsme, že se v Příbrami nehraje lehce, kvůli hale, domácí tu hrají dobře, ale zvládli jsme to tak, jak jsme chtěli, takže z naší strany spokojenost,“ uvedl Šimon Bryknar, nahrávač VK Dukla Liberec.

„Jednoznačný rozdíl přihrávka, útok, protože my jsme dneska Liberci vůbec nevadili, co se týče obrany. Samozřejmě se projevila jejich kvalita, hlavně na útoku, a i když jsme se dnes trefili do servisu, tak si to dokázali odpřihrávat a zkrátka my jsme pak nestačili na obraně,“ konstatoval příbramský kouč Petr Brom.

Po čtvrteční jasné výhře v Poháru CEV porazily v 20. kole české nejvyšší soutěže hráčky Dukly poslední celek tabulky TJ Sokol Šternberk 3:0 (10, 13, 21). „Dnes jsme chtěli vyhrát, abychom se posunuli ještě o jedno místo, což by bylo lepší pro nástavbu. Holky k tomu přistoupily velmi zodpovědně. Krásný výkon první dva sety, ve třetím setu už bylo pár chyb, ale zvládli jsme to za 3:0, takže cíl splněn a spokojenost,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík.

„Zápas měl takový průběh, jaký jsme si přály. Trošku jsme zaváhaly v posledním setu, ale nakonec jsme to zvládly. Takže máme radost ze tří bodů a hlavně máme radost z posunu v tabulce,“ uvedla Nikola Kvapilová.