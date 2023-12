Liberečtí volejbalisté v dohrávaném šlágru 11. extraligového kola po boji podlehli 2:3 na Kladně, připsali třetí porážku v sezoně, ale i bod má pro ně svoji cenu. Domácí, druhý tým tabulky, táhl za výhrou lotyšský univerzál Kristaps Platačs, jenž do osobních statistik připsal neuvěřitelných 35 bodů.

Už 11. kolo extraligy volejbalistů uzavíralo utkání Kladno – Liberec. Domácí (vlevo) ho vyhráli 3:2.

Souboj druhého se čtvrtým nabídl skvělé momenty a přinesl zmiňovanou kladenskou výhru 3:2 (-26, 17, 21, -22, 12).

„Pochvala klukům, že jsme zápas nezabalili. Pátý set jsme začali příšerně, ale dokázali jsme se vrátit do hry, bohužel jeden sporný balon, který byl, jak byl. Zbytečně moc chyb, hrajeme dobře, ale skolí nás vždy jedna rotace, kdy dostaneme čtyři pět bodů, a pak to hrozně těžce doháníme. To bychom měli zlepšit a být úspěšnější a trpělivější. Škoda, chybělo málo,“ řekl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

Kapitán hostujícího mužstva si ale i jednoho bodu cenil. „Jsme rádi za ten jeden bod, protože to s námi vypadalo špatně. Dneska jsme nehráli svoji hru, Kladno nás tlačilo servisem, nepřihráli jsme si, buďme rádi za jeden bod,“ zopakoval zkušený Lukáš Ticháček.

Kladno drží drží druhou pozici dva body za vedoucími pražskými Lvi. „Samozřejmě jsme věděli, že nás čeká velmi těžký zápas. Liberec je kvalitní tým, porazili Prahu, takže to znamená, že mají své kvality,“ uvedl pro portál cvf.cz trenér vítězů Arnaud Josserand.

„Bylo to komplikované utkání, myslím si, že kvůli únavě a rychlému sledu našich zápasů se nám stává, že spoustu situací takzvaně překombinujeme, hledáme moc komplikovaná řešení namísto toho, abychom si situace co nejvíce zjednodušovali. Na to se musíme zaměřit, protože to může být důvod, proč jsme například ztratili první set. Tam byly momenty, které jsme mohli vyřešit daleko lépe. To samé se stalo ve čtvrtém setu a pak i v tiebreaku, při podání Johansena,“ přidal k dohrávce kouč Kladna.

„Dneska jsme doslova prohospodařili bod. Do zápasu jsme vstoupili kvalitně, první set nám utekl. Byl to dobrý volejbal, ale nervózní z obou stran. Přelívalo se to z jedné strany na druhou, a nakonec vítězství zůstalo doma, za což jsme rádi, ale myslím si, že průběh toho zápasu mohl být klidnější, a ne tolik nervy drásající,“ dodal kladenský kapitán a bývalý hráč právě liberecké Dukly Adam Zajíček.