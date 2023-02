Trofeje si cenil i ředitel libereckého klubu. "Pohár má prestiž, byl to první vrchol sezony, zajistili jsme si pro nadcházející sezonu účast v pohárové Evropě a svůj význam má náš úspěch i pro sponzory," uvedl Pavel Šimoníček.

Liberečtí zvládli tři vyrovnané koncovky (23, 24, 26), ve druhé vymazali velkou ztrátu, ve třetí ustáli setboly Karlovarska. „Dneska jsme asi věděli, že nemůžeme prohrát. Znali jsme sílu Karlovarska, možná pomohlo, že jsme nebyli favorité, ale kluci výborně bránili na síti a v poli. Moc jim za to děkuji a gratuluji," přidal kouč vítězů Demar.

Liberec urval volejbalový pohár. Lídři nás táhli za trofejí, jásá trenér Demar

Na konci utkání propukla v kutnohorské sportovní hale obrovská a nefalšovaná radost. "Když se podíváte na ty sety, tak je to sice 3:0, ale všechno koncovky a my, jestli si dobře vzpomínám, tak jsme do nich šli vždycky kratší. Na Karlovarsku asi ta kletba v poháru nějak leží, protože vždycky znervózněli a naopak my jsme si věřili. Ale bylo to o detailech. Nám se trefil do servisu Lukas Demar, kdyby to netrefil, mohlo to být obráceně. Takže i štěstí tady zahrálo svoji roli,“ konstatoval Lukáš Ticháček, kapitán VK Dukla Liberec.

Jeho protějšek na straně poražených Daniel Pfeffer neskrýval zklamání. "Velký rozdíl byl v souhře nahrávačů a útočníků, my jsme ve finále na rozdíl od semifinále hodně zalívali a nemohli jsme se sejít. Liberec si to vedl v klidu, možná měli i o trochu víc fyzických sil, ale my jsme nehráli nic přesvědčivého. Podle mě by ten včerejší výkon v semifinále proti Jihostroji dneska stačil, ale bohužel,“ řekl Pfeffer.

„Dukla dneska byla chytřejší a hlavně odvážnější. Na rozdíl od včerejška jsme nebyli tak trpělivý, moc jsme toho „vyházeli“ a na hřišti se nenašel nikdo, kdo by tu káru dotáhl,“ dodal k hodnocení Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.