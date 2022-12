„Jsme rádi za tři body, nebylo to vůbec jednoduché utkání. Proti takovýmto soupeřům se nehraje lehko, ty víš, že musíš vyhrát, soupeř přijede s lehkou hlavou a hraje bez zábran, ale my jsme lajdáci. V setu vedeme velkým rozdílem a úplně vypneme koncentraci na hru a necháme soupeře dotáhnout. Cílem by mělo být zvítězit větším rozdílem a ne nechat set dojít až do koncovky. Máme vyhrát 25:12 a jít domů. Přesto jsme velmi rádi za získané tři body,“ řekl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec po výhře 3:1 (19, -18, 15, 22).

Za výhru byl rád i liberecký kapitán Lukáš Ticháček. „Dobrý, jen dnes zbytečná komplikace, myslím si, že z naší strany. Beskydy se snažily vytvářet na nás tlak servisem a chvíli se jim to i dařilo. Ale zase ten zápas byl o našich možnostech. Pokud jsme hráli to, co máme, tak jsme měli pohodu a měli jsme to ve svých rukách.“

„My jsme v prvním setu s Libercem drželi krok do stavu 14:14, potom nám domácí odskočili. Ve druhém setu jsme dokázali být trpělivější a něco jsme zablokovali. Přiklonilo se to k nám a set jsme vyhráli. Utekl nám totálně začátek třetího setu a myslím si, že rozhodlo vrácení do hry Nivaldo Diáze Gómeze, který nás v podstatě přehrál,“ uvedl trenér poražených Michal Provazník.

Až překvapivě rychlý průběh mělšlágr v nejvyšší soutěži žen, kde Dukla v souboji o průběžné třetí místo extraligové tabulky jasně přehrála celek Olomouce 3:0 (14, 21, 19). „Od začátku jsme si věřili. Bohužel v tom druhém setu při tom obrovském náskoku jsme nedokázali skočit po jednoduchých balónech a nechali jsme Olomouc rozehrát. Naštěstí jsme zvládli koncovku, ale bylo to znát ve třetím setu. Třetí set už pro nás byl velmi těžký. Olomouc se chytila šance. Třetí set byl z naší strany ubojovaný, kde jsme si pomohli střídáním. Ale je škoda, že jsme to utkání nedohráli jasněji. Ale nakonec musím říct, že jsme utkání zvládli takticky a musím moc poděkovat holkám, že tento těžký týden zvládli velmi dobře,“ chválil liberecký trenér Libor Gálík.

Výhry si cenila i kapitánka Dukly. „Tabulka je velmi vyrovnaná, takže jsme zase rády za vítězství za tři body. První set jsme měly jednoznačně v našich rukách, vycházelo nám všechno, dařilo se nám. Ve druhém setu jsme měly v jednom postavení velký výpadek, kde jsme nebyly schopné složit balón, takže na tom musíme ještě trochu zapracovat. Soupeř se potom velmi dobře rozehrál v poli, spíš my jsme je nechaly rozehrát. Potom jsme se na každý bod velmi natrápily, ale nakonec spokojenost,“ dodala k utkání Nikola Kvapilová.