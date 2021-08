Ráda by obhájila pozici elitního klubu v zemi a super výzvou je účast žen v Lize mistrů. Pod Ještědem zbrojí na všech frontách.

„Nemůžeme mít malé cíle. Holky se pokusí obhájit titul, u mužů je naším cílem semifinále, ideálně finále. Pokud tady vyslovím jiné cíle, bude to po loňské sezoně špatně,“ prohlásil zkušený ředitel VK Dukla Liberec Pavel Šimoníček.

Rušno bylo a je na obou frontách. „Sekce žen je pod patronací trenéra Libora Gálíka, ale ohledně složení kádru se nám povedlo vše, co jsme chtěli,“ uvedl Šimoníček: „A muži Tam jsme vojenskou terminologií prožili kobercový nálet. Po velké generační obměně tu máme deset nových hráčů.“

A ne ledajakých! Jde o reprezentanty, zahraniční esa. „Někteří hrají na evropském šampionátu, třeba na Kubánce, kde se řeší víza, čekáme. Jsme zvědaví, jak si to sedne, nejsme atleti, kterým se měří čas na sto metrů. Volejbal je týmový sport a bude důležité, jak dáme tuhle partu kvalitních individualit dohromady“ usmívá se šéf klubu.

Šampionky opustily po zlaté sezoně blokařka Veronika Trnková (italský Roma Volley Club), smečařka Eva Svobodová (švýcarský VC Kanti Schaffhausen) i nahrávačka Simona Bajuszová (VK Prostějov). Angažmá skončilo ruské smečařce Angelině Jemelinové.

Zápisné bude naopak na severu Čech platit někdejší nahrávačka reprezentace, Prostějova či Olomouce zkušená Šárka Kubínová, jež se vrací po mateřské dovolené, smečařky Petra Kojdová, která naposledy působila v UTE Budapešť, a Lucie Nová z Olomouce. A do Liberce se z Ostravy vrací nadějná blokařka Michaela Nečasová, hráčka národního týmu do 23 let. Od ní se čeká moc.

Zatímco ženy mají za sebou soustředění v Harrachově, muži se do víkendu budou chystat na kempu ve Špindlerově Mlýně. Pak se i oni přesunou do Liberce.