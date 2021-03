Dramatická čtvrtfinálová série mezi Duklou Liberec a Ostravou je u konce. V rozhodujícím pátém utkání vyhráli Severočeši jednoznačně 3:0 na sety a v semifinále se utkají s Českými Budějovicemi.

Rozhodující pátý zápas čtvrtfinále volejbalové extraligy mezi Libercem a Ostravou. | Foto: Deník/Jakub Volný

Závěrečný duel celé série byl pod Ještědem v režii jednoho týmu – Dukly Liberec. Důkazem budiž poměr setů – 25:14, 25:17 a 25:11. „Byla to hrozně těžká série. Ostrava nás dotlačila do pátého zápasu a vymačkala z nás všechno, co v našem týmu bylo. Klobouk dolů před soupeřem a samozřejmě gratulace klukům za postup,“ řekl bezprostředně po skončení duelu trenér liberecké Dukly Michal Nekola.