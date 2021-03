Liberec naposledy vyhrál v Českých Budějovicích 24. dubna 2018 v souboji o třetí místo, kdy svou výhru ve Sportovní hale vybojoval až v pátém setu. Od té doby na jihu Čech sedmkrát v řadě prohrál. České Budějovice čekají na výhru na palubovce Liberce dokonce ještě déle. Naposledy 27. listopadu 2017 přivezl Jihostroj výhru ze severu Čech. Co se týče poslední výhry v play off na hřišti Dukly, ta se datuje dokonce až do 18. dubna 2015. Od té doby hrál Jihostroj v Liberci desetkrát a zvítězil jednou.

Semifinálovou sérii zahájil na domácí palubovce Jihostroj a rozhodně se bylo na co dívat. Úvodní partie nabídla pořádně dramatickou koncovku, ale hezky popořadě.

První set pro sebe získal Liberec poměrem 26:24. Ve druhé sadě České Budějovice vyrovnaly stav (25:19) a třetí dějství pro sebe uzmuly v nervy drásající koncovce 32:20. Jihočeši se tak dostali do vedení 2:1 a Dukla tak už nemohla zaváhat. Tohoto faktu si byli Severočeši dobře vědomi a čtvrtou sadu ukořistili v poměru 25:22. O držiteli prvního bodu v této sérii rozhodl až tie-break, ve kterém byly úspěšnější Budějovice (15:12).

O srovnání stavu se pokusí svěřenci trenéra Michala Nekoly ve čtvrtek 25. března, kdy od 18 hodin hostí České Budějovice na vlastním hřišti ve druhém utkání semifinálové série. Rozhodčími duelu budou Dušan Rychlík a René Činátl. V případě porážky by si Liberec značně zkomplikoval cestu do finále.

„Nemyslím si, že by to bylo o fyzičce, bylo to naprosto vyrovnané utkání, rozhodly detaily, možná trochu lepší servis Budějovic. V průběhu celé sezony jsme univerzály střídali, ale momentálně Michal Kriško prokazuje výbornou formu a dostává tedy šanci on. My se musíme připravit na další zápas a potvrdit domácí prostředí,“ řekl trenér Liberce Michal Nekola.

„Byl to boj o každý balon, semifinálová série je krásně vyhrocená. Překvapit se navzájem moc nemůžeme, vyhrává ten, kdo udělá něco navíc. Nás těch pět zápasů s Ostravou stmelilo, jsme nažhavení na dalších bojů,“ hlásí sebevědomě kapitán Dukly Jan Štokr.

„Bylo to fyzicky velmi náročné, měli jsme trochu víc volna, to se asi projevilo v pátém setu. V úvodu jsme hodně kazili, asi to bylo tím, že jsme dlouho nehráli, byli jsme trochu nervózní. Věříme si v této sérii, chceme uspět i v Liberci,“ uvedl hráč Jihostroje Valerij Todua.

UNIQA EXTRALIGA MUŽI

Semifinále play-off – 1. zápas

Jihostroj České Budějovice – VK Dukla Liberec 3:2 (24:26, 25:19, 32:30, 22:25, 15:12)

Rozhodčí: Grabovský – Kovář.

Stav série: 1:0.

Sestavy:

Jihostroj České Budějovice: Mach, Schouten, Koranda, Michálek, Ondrovič, Piskáček, De Amo, Kryštof, Todua, Stoilovic, Polák, Šulista, Rejlek, Zmrhal. Trenér: Dvořák.

VK Dukla Liberec: Pavlíček, Kriško T., Krajčovič, Suda, Srb, Veselý, Leikep, Kopáček, Štokr, Kovalčuk, Šulista, Šábrt, Šafranovič, Kriško M. Trenér: Nekola.