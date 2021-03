Semifinálová série volejbalové extraligy mužů mezi Jihostrojem České Budějovice a Duklou Liberec pokračovala druhým utkáním pod Ještědem.

Volejbalisté Liberce doma podlehli Českým Budějovicím 0:3 a ztrácí v sérii už dva zápasy. | Foto: Jakub Volný

Obě mužstva vstupovala do zápasu v rozdílném rozpoložení. Pokud by vyhráli Jihočeši, výrazně by se přiblížili k postupu do finále. V případě úspěchu Liberce by se série stěhovala zpět do Budějovic za nerozhodného stavu.