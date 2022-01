„Bohužel nás doběhla zranění a samo-karantény. Chyběli nám Kořínek, který už nebyl k dispozici ani s Libercem, přidali se Vodvárka, Kobolka a Vemič. Museli jsme v devíti hráčích improvizovat, ale přesto zápas beznadějný nebyl. Měli jsme setbol a šestkrát útočili na bod, ale první ani druhý set jsme nedohráli. Domácí byli skoro bezchybní a naději nám vzal jejich servis v koncovkách. V třetí sadě už šance nebyla,“ hodnotil pro Deník dohrávku 16. kola manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

Do čela tabulky se tak vrátili domácí. „Karlovarsko předvedlo po sérii úspěchů v evropských pohárech i v lize hodně stabilní volejbal, hráli zkušeně, profesorsky, byli trpěliví. Počkali si na naše chyby a to jim stačilo. Je to největší kandidát na titul a hlídá si nejvýhodnější pozici na play off. To se jim zatím daří,“ uvedl manažer SKV.

Věří, že se ústecký kádr dá do dalšího duelu dohromady. Televizní domácí zápas s Příbramí byl přeložen ze soboty na pondělí, v hale Slunety na Klíši začne v 19.30. „Čekám, že se nám hráči budou vracet a doufám, že se další po testech nepřidají. Snažíme se dodržovat předpisy, ale shodou okolností se nám teď potíže nakumulovaly,“ dodal Přikryl.

Velice solidní výkon ocenil i ústecký trenér. „Sice porážka 0:3, ale kluci, kteří do Varů přijeli, srdnatě bojovali,“ řekl kouč Lubomír Vašina.

„No na to, že nám chybělo docela dost hráčů ze základní sestavy, tak jsme předvedli bojovný výkon a nic jsme Varům nedali zadarmo. Chybělo nám i trošku štěstí v koncovce,“ doplnil ústecký kapitán Martin Tibitanzl.

V nejvyšší soutěži žen si patnáctou výhrou v dohrávce 21. kola extraligy upevnily první pozici hráčky Dukly Liberec, které vyhrály v Ostravě 3:0 (22, 18, 14).

„Důležitý byl první set, dvakrát jsme tady vedli v těch utkáních velkým rozdílem bodů a málem jsme ho ztratili. Soupeři jsme utekli, ale oni nás dotáhli. Trošku tam něco chybělo v té útočné fázi, ale dnes jsme byli vynikající na bloku a myslím si, že si to holky odpřihrávaly,“ uvedl Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

„V některých utkáních jsme se sebou nebyly úplně spokojené, ale dnes mohu pochválit celý tým, protože takto chceme hrát utkání,“ uvedla očividně spokojená liberecká kapitánka Veronika Dostálová.