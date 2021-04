Další tajenka letošní sezony UNIQA extraligy mužů ve volejbale je rozluštěna. Bronzové medaile získali volejbalisté liberecké Dukly, kteří vývoj druhého utkání o 3. místo dokázali otočit.

Volejbalisté liberecké Dukly slaví zisk bronzových medailí. | Foto: Český volejbal

Před druhým zápasem v sérii o 3. místo volejbalové UNIQA extraligy mužů mezi VK Lvi Praha a Duklou Liberec byly karty rozdány jasně. Pakliže by vyhráli Severočeši, pověsili by si na krk bronzové medaile. Pokud Pražané chtěli vrátit sérii ještě jednou do Liberce, museli bezpodmínečně vyhrát.