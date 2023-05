/FOTO, VIDEO/ Liberečtí volejbalisté v rozhodujícím pátém zápase extraligy volejbalistů před zaplněnou domácí halou podlehli Jihostroji České Budějovice po strhující a nervy drásající bitvě 2:3 (23, -16, -23, 29, -12) na sety a stejným poměrem ztratili i celou sérii.

Pátý zápas semifinálové série extraligy volejbalistů v Liberci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Drama se smutným koncem rozhodla až koncovka tie breaku, která byla až do stavu 12:12 naprosto otevřená. Poraženým ublížilo zranění jejich kapitána Lukáše Ticháčka. A nakonec nepomohlo ani neuvěřitelné zmrtvýchvstání ve čtvrtém setu ze stavu 15:20.

„Je to samozřejmě smutné, ale takový je sport. Zranění ve volejbale dost ovlivňují výkony, což dnes bylo bohužel na naší straně. Myslím si, že to ovlivnilo prakticky celý zápas, protože se to stalo v prvním setu. Zdálo se mě, že potom jsme už tahali pořád za kratší konec, takže gratuluji do Budějovic, zdálo se mi, že v pátém utkání byly lepší,“ řekl liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

„Je to škoda takto nepostoupit. Hlavně bych chtěl pogratulovat Budějovicím k postupu. Myslím si, že musím pogratulovat i našim hráčům, protože hráli velice vyrovnaně se soupeřem až do úplného konce. Hlavně čtvrtý set jsme úžasně dotáhli, protože už byl úplně ztracen, a dokonce jsme ho získali. Jenom škoda toho tie breaku, měli jsme v něm několik příležitostí, které jsme neproměnili a tím pádem jsme vlastně nepostoupili,“ hodnotil zápas, který sledovala tisícovka diváků Vladan Merta, asistent trenéra VK Dukla Liberec.

„Byla to strašná bodová houpačka a také dost nervózní zápas. Možná nebyl moc pohledný, ale Liberec se zvedl ve čtvrtém setu, velmi bojoval, a nakonec ten čtvrtý set urval. Ale ta nervozita byla dnes úděsná. Hodně se na tom výkonu podepsala. Musím uznat, že zranění Lukáše Ticháčka Liberci hodně ublížilo, ale to je prostě boj o finále a takové zápasy bývají. Někdo je šťastnější a druhý ne a dneska bych řekl, že se to nedalo vůbec odhadovat. Ještě musím pogratulovat Liberci k dnešnímu výkonu, hrál výborně,“ uvedl budějovický kouč Vojtěch Zach.

Hostující kapitán Martin Kryštof považuje postup do finále za senzační. „Je to neuvěřitelné, co jsme zde dokázali. Bylo to utkání plné zvratů na obou stranách. Jasně vyhrané sety a velké obraty. Musím smeknout před našimi hráči, protože po obratu ve čtvrtém setu, kde jsme to měli od začátku jasně ložené a ztratili jsme ho po vlastních chybách, tak jsme se potom dokázali zvednout a zvítězit,“ dodal.

Dukla tak ve dvou dnech ztratila druhou finálovou naději, když ve středu přes tým žen postoupily do boje o titul brněnské Šelmy.

Liberecká parta bude mít dvě želízka v boji o bronz. Sezona nekončí. Muže čeká série proti Karlovarsku, která začíná na západě Čech už v neděli, ženy se o třetí místo utkají s Prostějovem, začnou v úterý.

Finále si zahrají volejbalisté Českých Budějovic se Lvy Praha a v soutěži žen se rozhodne v historicky prvním brněnském derby.

Extraliga volejbalistů, 5. semifinále:

Dukla Liberec - Jihostroj České Budějovice 2:3 (25:23, 16:25, 23:25, 31:29, 12:15). Rozhodčí: V. Kovář, Z. Grabovský. Diváků: 969. Konečný stav série: 2:3.

Liberec: Krajčovič, Ticháček, Demar, Nikačević, Gavenda, Nivaldo Diáz Gómez, libera Maar, Hendrych - Pavlíček, Staněk, Lux, Veselý, Jemeļjanovs, Bryknar.

Č. Budějovice: Sedláček, Giraudo, Licek, Ondrovič, van Schie, Stoilovič, libera Kryštof, Kovařík - Polák, Michálek.