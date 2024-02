Po vyhraném severočeském derby nad ústeckým rivalem se liberecká Dukla rozjela a po venkovních výhrách v Ostravě a Příbrami, kde neztratila ani bod, potvrdila v sobotním duelu 22. kola volejbalové extraligy roli favorita i proti Brnu, které porazila 3:1. Liberecká parta tak drží v tabulce nejvyšší soutěže třetí pozici.

Dvě prohry. Brněnští volejbalisté (vlevo) po smolné domácí porážce s Ústím podlehli i v Liberci (1:3). Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

„První set Brno hrálo velice dobře, bez chyby a zaskočilo nás skvělým výkonem, ale my postupně ve druhém, třetím a čtvrtém setu jsme se lepšili, kdy jsme výborně ztrátovali a dobře jsme podávali, a uvědomili jsme si, že k tomu nemůžeme přistoupit, tak jako jsme k tomu přistoupili v prvním setu. Takže blahopřeju klukům,“ řekl před finišem základní části Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

„Máme tři body a teď už to máme ve svých rukách – tři důležité zápasy, tři těžcí soupeři. Těšíme se na to a doufám, že to zvládneme,“ dodal kouč vítězů.

„Mě přišlo, že zápas začal pro nás až v 18:30, protože ten první set jsme tak trošku nezvládli, ale na druhou stranu Brno v tom prvním setu hrálo dobře. Od druhého setu jsme už byli jasně lepší a máme zaslouženě tři body,“ přidal liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

Brno muselo spolknout druhou hořkou severočeskou pilulku v řadě. V minulém utkání totiž doma podlehlo s posledním Ústím nad Labem, třebaže doma vedlo 2:1 na sety a ve čtvrtém už 18:13. Pod Ještědem na druhou stranu předvedlo podstatně lepší výkon.

„Náš vstup do zápasu asi jako nikdy v sezoně. Nalétli jsme na ně od servisu, ale pak už jsme v těch dalších třech setech trošku ubrali. Myslím, že úplně zbytečně a karta se obrátila. Liberec začal „mlátit“ do servisu a myslím, že to dnes rozhodlo a Liberec vyhrál za tři body,“ hodnotil duel pro portál cvf.cz David Janků, kapitán Volejbal Brno.

„Mě dneska potěšil hlavně náš výkon, protože my jsme hráli možná jeden z nejlepších volejbalů za tuhle sezonu. Jsem rád, že si to sedá a škoda, myslím si, že dneska za tento výkon bychom si bod zasloužili, ale budeme pracovat dál a vrátíme se silnější,“ dodal brněnský trenér Ondřej Marek.

Extraliga, 21. kolo:

Liberec – Brno 3:1 (-20, 23, 21, 22)

Rozhodčí: M. Dmejchal, R. Marschner. Diváků: 317.

Liberec: Lukas Demar, Trojanowicz, Johansen, Dias Gomez, Yufra, Bryknar, liberoPavlíček – Suda.

Brno: Janků, Janečka, Thiessen, Novák, Bukáček, Dixon, libero Kop – Marocchi, Červinka.