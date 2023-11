Liberečtí volejbalisté středeční předehrávku 13. extraligového kola na palubovce Karlovarska nezvládli, po dost rozpačitém výkonu prohráli 1:3. "Nehodnotí se mi to lehce, protože jsme dnes dva sety vůbec nebyli na palubovce," řekl jejich trenér Martin Demar.

V předehrávaném utkání 13. kola extraligy volejbalistů zvítězilo Karlovarsko nad Libercem 3:1, kdy předvedlo útočnou a zcela jinou hru než v sobotním utkání proti Kladnu. Foto: ČEZ Karlovarsko | Foto: Deník/VLP Externista

"Co se týče bojovnosti, tam jsme odevzdali velice hamižný výkon, kdy jsme měli dobrý jen set a půl. Jsme rádi, že se vrátil Nivaldo, ale měli jsme problémy na přihrávce a problémy udělat čistou ztrátu,“ uvedl kouč Dukly.

Zatímco sedm stovek diváků slavilo domácí výhru 3:1 (13, -25, 20, 15), hosté se vydali zpět pod Ještěd s rozpačitou náladou

"Nestálo to za moc. První set jako by vůbec nebyl. Tam jsme vůbec neexistovali. Jestli jsme tam uhráli dvanáct bodů, tak to je hodně. Opravdu ostuda. Potom jsme to trochu zvedli, ale zase jsme to neusmečovali. Trochu jsme spravili příjem, ale byli jsme jak bezzubí. Vůbec jsme nevytvořili tlak na Vary a prostě jsme to nedokázali odsmečovat,“ našel další nedostatky Lukáš Ticháček.

Vary napravily dojel z posledního duelu s Kladnem. "Předvedli o hodně lepší mentální výkon. Bylo to mnohem blíž tomu, jak jsme hráli přípravné zápasy. Takže je dobré vidět, že se cítíme sebevědoměji. Nedávno jsme prošli několika těžkými zápasy a teď se dostáváme na druhou stranu jen díky tvrdé práci,“ lebedil si kouč vítězů Liam Sketcher.

"Výhra za tři body doma s Libercem je super a bereme ji všema deseti. Chvílemi to asi nebylo moc hezké. S druhým setem nemůžeme být vůbec spokojeni, to nás naopak musí budit ze sna a varovat nás to do příště. Ale dobře pro nás, že jsme se do toho zápasu dokázali vrátit a vyhrát za tři body," dodal kapitán karlovarské party Daniel Pfeffer.

Extraliga volejbalistů, předehrávka 13. kola:

VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 3:1 (25:13, 25:27, 25:20, 25:15)

Rozhodčí: René Činátl, Petr Dušek. Diváků: 721.

ČEZ: Marelić, Carmody, Pastrňák, Ihnát, Kock, Keemink, libera Pfeffer, Kočka - Kasan, Baláž.

Dukla: Demar, Trojanowicz, Johansen, Suda, Urueňa, Bryknar, libero Maar - Ticháček, Gomez, Jemeljanovs, Svoboda.