Elitní extraligové kvarteto v 21. kole nejvyšší soutěže volejbalistů neztratilo ani jeden bod, Lvi Praha měli volno, Liberec vítězstvím na palubovce šesté Příbrami potvrdil třetí pozici. Na té jsou i ženy Dukly, které v sobotním šlágru porazily Prostějov a zdramatizovaly pořadí v popředí tabulky.

Volejbalistky Dukly Liberec (vlevo) porazily VK Prostějov 3:1 (-11, 22, 18:17) a přiblížily se čelu tabulky. Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

DEMAR SI UŽIL VÍTĚZNÝ NÁVRAT

„Mám to v Příbrami moc rád, mám odsud krásné vzpomínky, bohužel jsem zde strávil jen jeden rok, ale miluju zdejší publikum, tuto halu a lidi, kteří pro klub pracují, mám moc rád, takže se sem velmi rád vracím, ale ještě o to víc zde rád vyhrávám. Vyhrát v Příbrami za tři body je paráda, my jsme dnes skvěle útočili, možná kdybychom lépe podávali, tak ten zápas vypadal ještě lépe, ale klobouk dolů před všema klukama, protože všichni dnes útočili par excellence,“ chválil svůj tým liberecký trenér Martin Demar.

„Návrat do Příbrami byl samozřejmě hezký, protože jsme dokázali vyhrát. Atmosféra byla výborná, děkuji příbramským fanouškům, děkuji mé rodině, která na dnešní zápas přišla skoro celá, a bylo to super, zápas jsem si moc užil. Zápas se mi hrál dobře, trochu jsem byl nervózní, ale vyhráli jsme, hodnotí se mi to určitě lépe, než kdybychom prohráli. Myslím, že jsme předvedli dobrý týmový výkon, především tedy na útoku, chvílemi nám pokulhával servis, ale dohnali jsme to na útoku, takže za mě velká spokojenost,“ uvedl Lukáš Trojanowicz, blokař VK Dukla Liberec.

Příbramské partě domácí prostředí nepomohlo, prohráli 1:3 (-19, 23, -22, -18). „Musím říct, že ne nadarmo je Liberec v popředí tabulky. První set skvěle podával a více méně nás v tomto zápase donutil k chybám, které neděláme a v minulých zápasech jsme nedělali. My jsme v podstatě nebyli schopní předvést nějakou lepší akci nebo pár lepších akcí, kterými bychom ten vývoj zápasu zlomili. Příčina porážky – v první setu Liberec skvěle podával, takhle dobře si myslím, že dlouho nepodával, a když už jsme ten servis začali přihrávat a zlepšovali jsme se na příjmu ve druhém setu, tak jsme začali dělat některé chyby, např. při high ballech, tzn. když jsme si některé balony čapli v poli, tak jsme si je nedokázali ideálně nahrát a vytěžit z nich,“ uvedl trenér domácích Lubomír Vašina.

GÁLÍK CHVÁLIL GENERÁLKU NA POHÁR

Liberecké volejbalistky porazily prostějovského lídra 3:1 (-11, 22, 18:17), sesadily ho z první příčky tabulky a na vedoucí brněnské Šelmy tak ztrácí jediný bod.

„Určitě se těšíme ze zisku tří bodů, což je pro nás důležité v tabulce. Zároveň to je náš poslední ligový zápas před pohárem, takže nás to i těší. Byl to krásný kolektivní výkon. Začaly jsme trochu v pozměněné sestavě a ten první set se nám moc nevydařil. Potom jsme to prostřídaly a otočily zápas. Máme tři body, takže super výkon. Musím pochválit celý náš tým,“ konstatovala liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

Slovan představí nového kondičního trenéra. Čvančara odchází do Ománu

„Začátek utkání byl bohužel z naší strany hrozný. Chtěli jsme pošetřit některé hráčky, za týden nás čeká pohár a máme hodně zdravotních problémů. Bohužel se nám ten úvod vůbec nevyvedl. Nakonec to byla dobrá generálka pro ten skoro základ, který se do zápasu musel dostat. Myslím si, že to byl nakonec výborný volejbal, a hlavně náš výkon. Hlavně jsem strašně rád, že jsme je předčili soupeře jak na bloku, tak na útoku. Nakonec velká spokojenost za výkon v těch tří setech,“ uvedl domácí trenér Libor Gálík

Hanačky zvládly jen první set. „Když jsme vytvořili na Duklu tlak servisem jako v prvním setu, tak jsme byli na koni. Potom došlo k prostřídání na hřišti. Přišla Niky Kvapilová, která ukazuje, jakou důležitou osobou je pro své družstvo. Soupeř nás postupně začal tlačit servisem a my jsme měli horší příjem. Na druhé straně soupeř zlepšil přihrávku a my jsme začali mít problém v obraně. Následně jsme začali mít problém s kontra-útokem a s dohrávkami. Dnes to bylo těžké a jenom můžu pogratulovat a my musíme pracovat," uvedl Michal Matušov, trenér VK Prostějov.