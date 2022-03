Liberecká parta kolem trenéra Petra Broma závěr základní části zvládli, v derniéře porazili bez ztráty setu Aera a protože Brno prohrálo v Karlových Varech 0:3 bude předkolo play off Dukla začínat na domácí palubovce.

„Samozřejmě jsme dnes chtěli zvítězit a začínat předkolo play off na domácí palubovce. Myslím si, že kapku rozhodl první set, který se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce. Potom už jsme byli lepším mančaftem,“ uvedl Brom.

„Velká spokojenost s naším předvedeným výkonem. Z nervózního prvního setu, který jsme získali až v koncovce, se nakonec vyvinulo utkání, které jsme vyhráli 3:0. Každý letošní zápas s Odolkou má jiný podtext. Hráli jsme spolu o semifinále v Českém poháru. To byl podle mě určitě lepší zápas na podívanou. Odolka do utkání byla daleko víc zapálená než dnes, tím že Odolce již o nic nešlo a hráči to měli určitě v hlavách. Přesto my jsme potvrdili zlepšující se formu, která se nám snad vyplatí v předkole play off proti Brnu,“ uvedl liberecký kapitán Jakub Veselý.

„První dva sety byly vyrovnané. Ve třetím setu Liberec nechyboval na podání a víceméně mu vše vycházelo,“ uvedl Martin Kop, trenér AERO Odolena Voda.



ÚSTÍ ZAHÁJILO SÉRII PROTI OSTRAVĚ

Ústečtí zahájili sérii tři či čtyř zápasů s Ostravou. V posledním kole základní části ji deklasovali 3:0, nyní se stejní soupeři poměří i v předkole play off. Oba týmy se tak mohly nanečisto poměřit před nejdůležitějšími zápasy sezony.

„Rozloučili jsme se se základní částí soutěže vítězstvím. Paráda. Ve středu spolu hrajeme další zápas, který bude určitě mnohem náročnější. Hráli jsme dobře, vycházelo nám všechno, na co jsme sáhli. Je pravdou, že soupeř nám to tentokráte po předchozích vyrovnaných utkáních hodně usnadnil. Těšíme se na předkolo playoff,“ uvedl ústecký trenér Lubomír Vašina.

LIBEREČANKY ZÁKLADNÍ ČÁST OVLÁDLY

Základní část s velkou jistotou opanovala Dukla Liberec následovaná brněnským KP, Třetí skončily olomoucké vysokoškolačky.

„Už druhý set jsme za stavu 8:0 pro nás polevili a Frýdek nám ukázal, že čtvrtfinále nebude vůbec jednoznačné,“ uvedl Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

Extraliga volejbalistů, 22. kolo:

Ústí n. L. – Ostrava 3:0 (16, 11, 14)

Rozhodčí: D. Rychlík, P. Dušek. Diváků: 675

Ústí: Vemič, Tibitanzl, van Solkema, Suda, Baláž, Srb, libera Kořínek, Šidlo. Střídali: Kasan, Kobolka, Lank.

Liberec - O. Voda 3:0 (24, 19, 9)

Rozhodčí: Krtička, Kvarda. Diváků: 275.

Liberec: Demar, Leikep, Křesťan, Lux, Veselý, Kovalchuk, libera Kopáček, avlíček. Střídal: Staněk.

Extraliga volejbalistek, 27. kolo:

Frýdek-Místek - Liberec 1:3 (-14, -21, 23, -20)

Rozhodčí: Peloušek, Kavala. Diváků: 80

Liberec: Šulcová, Kohoutová, Dubianska, Nová, Bartošová, Kvapilová, libero Kolářová. Střídaly: Dostálová, Kojdová, Šotkovská, Skrypak.