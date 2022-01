FOTO: Dukla ztrácí a komplikuje si boj o play off. Ukrutná prohra, ví kouč Brom

Do pondělní dohrávky Karlovarsko – Ústí nad Labem jsou v 16. kole extraligy mužů liberečtí volejbalisté jediní, kteří nedokázali využít výhody domácího prostředí. Dukla si dál komplikuje cestu do play off, když v sobotu nestačila na Lvy Praha a podlehla jim 0:3 (-21, -20, -20). „Pro nás to je tak ukrutná prohra,“ řekl liberecký trenér Petr Brom, jehož tým zůstává s 13 body v tabulce až desátý.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Volejbal muži Dukla Liberec - Lvi Praha | Foto: Deník/Jakub Volný



„Myslel jsem, že využijeme domácího prostředí a okrademe Prahu o body. Bohužel se to nepodařilo, jsme hodně zklamaní,“ přiznal liberecký kapitán Jakub Veselý, jehož tým hrál v úvodu velmi dobře, vedl o šest bodů, avšak v koncovce úplně propadl a set přenechal hostům. I další průběh se pátý celek nejvyšší soutěže pak pohlídal. Pražané v lednu citelně posílili o Tomáše Kriška ze Slovenska, jenž loni hrál za Duklu a v sezonách 2015 a 2016 plus společně s kapitánem Lvů Jakubem Janouchem s ní získal i titul, a Holanďana Kay van Dijka, jenž měří 215 cm a při útoku smečuje míč ve výšce 365 cm. „Dokázali jsme přesně, co jsme zde chtěli hrát a ty úspěšné volejbalové věci přišly s tím, takže si strašně ceníme vítězství 3:0,“ uvedl pro cvf.cz navrátilec Janouch. „První set jsme začali velice dobře. Potom naši bývalí hráči Tomáš Kriško a Jakub Janouch nám uškodili svým kvalitním podáním a velmi rychle nás Lvi dotáhli. Koncovku prvního setu jsme nezvládli a od toho se vše dnes odvíjelo. Stále hledáme základní šestku, která po návratu zraněných hráčů není dokonale vykrystalizována. Navíc mě dnes chyběly emoce od hráčů a větší bojovnost,“ hodnotil Veselý. „Začali jsme přesně tak, jak jsme chtěli agresivně, ale bohužel potom se nám začalo všechno sypat. Chtěli jsme celé utkání podávat na riziko, ale podání jsme potom začali kazit až moc. Navíc jsme se zase špatně prosazovali na útoku. Věděli jsme, že jsou to dlouzí hráči, kteří dobře brání, ale potom nám vše padalo až jsme začali dělat triviální chyby,“ hledal příčiny nezdaru kouč Brom. V úterý se od 18.00 dohrává 16. kolo nejvyšší soutěže mužů zápasem Karlovarsko – Ústí nad Labem, o hodinu dříve začne jedna z dohrávek 21. kola extraligy žen, kdy liberecké volejbalistky po návratu z Ligy mistrů v Itálii nastoupí v pozici lídra na palubovce třetí Ostravy. Extraliga volejbalu: MUŽI, 16. kolo:

Dukla Liberec – Lvi Praha 0:3 (-21, -20, -20). Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Diváků: 480.

Liberec: Demar, Leikep, Křesťan, Lux, Veselý, L. Bartůněk, libera Kopáček, Pavlíček. Střídali: Pražák, Nivaldo Nadhir, Staněk, Pavićević, Kovalchuk, Janků.

Karlovarsko – Ústí n. L., pondělí 18.00 ŽENY, 21. kolo:

Ostrava – Dukla Liberec, pondělí 17.00

