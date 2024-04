Přes tisíc diváků, enormní úsilí, pětisetová bitva. Liberecké volejbalistky ve druhém extraligovém finále trápily brněnské favoritky, přesto nakonec po heroickém výkonu podlehly před vlastním báječným publikem 2:3 na sety, 14:16 v tiebreaku. Šelmy si druhou výhrou vybojovaly mistrovský mečbol, slavit mohou v případě třetího vítězství už v neděli.

Druhé finále zvládlo opět lépe Brno (zády), v Liberci vyhrálo 3:2. Foto: cvf.cz/foto Václav Kohelka | Foto: Deník/VLP Externista

„Nyní jedeme do Brna a Brno musí udělat poslední krok. My jsme byli kousek od srovnání, takže musíme na to navázat v Brně a vrátit sérii do Liberce,“ nevzdává boj o zlato liberecký kouč Libor Gálík.

Dukla ztratila první duel v moravské metropoli 1:3, pod Ještědem vzdorovala mnohem usilovněji, avšak smolně to nestačilo, třetí duel zažíná na brněnské palubovce v neděli v 16:00.

Liberečanky věří, že neřekly poslední slovo a sérii vrátí na sever Čech.

„Těžko se mě to hodnotí,“ hledala slova Klára Vyklická, kapitánka VK Dukla Liberec: „Ze začátku jsme polevily, soupeř nás tlačil. Potom jsme se dokázaly zvednout, což byl úspěch, akorát, že jsme to nedotáhly do vítězného konce. V tiebreaku jsme vedly a spoustou našich nevynucených chyb se to nepodařilo. Takto to vypadá, ale musíme se z toho oklepat. Nyní nás čeká zápas, kde se Brno bude snažit finále ukončit, takže bude pod větším tlakem.“

V pátém zkráceném setu byl stal 13:13, avšak koncovku lépe zvládli hosté. A v jejich táboře propukla euforie. „Tak já si myslím, že to byl vynikající zápas z obou stran. I když to bylo jako na houpačce, nahoru – dolů. Možná jsme si to trochu prošustrovali v druhém setu, ale se štěstím jsme dnes uhráli koncovku pátého setu a jsme za to rádi,“ prohlásil očividně spokojený brněnský kouč Jaroslav Vlk.

„Byl to neskutečně těžký zápas. My jsme to věděly, když jsme sem jely, že to určitě nebude 3:0, že nám to holky nebudou chtít dát. Skvěle nás odservírovaly v těch setech, co vyhrály. Nikola Kvapilová také zahrála výborný zápas (29 bodů v utkání). Nicméně jsme si přijely pro vítězství, a to se stalo,“ dodala hostující kapitánka Ivona Marková.