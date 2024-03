Double? Kapitánku to velmi láká. Jakou „úchylku“ dodržuje před každým zápasem?

Liberecké volejbalistky se v extralize chystají na semifinále play-off, ve kterém čeká nevyzpytatelný Prostějov. Do boje je povede kapitánka a blokařka Klára Vyklická (30), která do Dukly přišla před touto sezonou. A může to být sezona úspěšná.

Blokařka Klára Vyklická si zatím angažmá v Liberci užívá. Po zisku poháru jí láká i mistrovský titul. | Foto: Adriana Micáková