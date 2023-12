Osmé vítězství, tentokrát venkovní a po dramatické pětisetové bitvě v Brně, pomohlo extraligovým libereckým volejbalistům udržet pozice v top pět vyrovnané tabulky nejvyšší tuzemské soutěže.

Bitvu plnou zápletek liberecká Dukla (vpravo) na brněnské palubovce zvládla. Foto: cvf.cz/Ján Namešanský | Foto: Deník/VLP Externista

„Začali jsme dobré dva sety, pak se Brno vrátilo. Nám se zranil Nivaldo, což nás trochu bolelo. Moc jsme se nerozehráli, ale naštěstí v tie-breaku jsme došli do vítězného konce,“ řekl trenér vítězného celku Martin Demar.

Dukla začala opravdu stylově. První dvě sady vyhrála 25:19 a 25:18. Domácí ale ovládli třetí set 25:21, čtvrtý 25:17 a tak rozhodoval tie-break. Parta ze severu Čech ho získala 18:16.

„První dva sety jsme byli jasně dominantní, nás pak z rytmu dostalo zmiňované zranění Nivalda. Brno potom zlepšilo hru, my jsme začali kupit chyby. Potom v tie-breaku jsme měli i kliku. Gratuluji Brnu k dobrému výkonu,“ ocenil poražené Lukas Demar, zástupce kapitána VK Dukla Liberec.

Černý v Liberci obhájil titul tenisového mistra republiky v hale

Brněnský kapitán David Janků označil duel 9. kola za zajímavý. „První set do nás soupeř tlačil servisem, naopak my jsme nedokázali podat. Pak nevím, čím se to otočilo, Liberec spadl pod nás. Pak tie-break byl o chybách, my jsme si to nedohráli. I tak asi dobrý bod pro nás,“ přiznal pro portál cvf.cz.

„Dva sety bojovného výkonu z naší strany, Dukla ale hrála výborně. Potom jsme začali lépe podávat, stali jsme se vyrovnaným soupeřem, dokonce jsme sahali po vítězství, ale nedokázali jsme dohrát bodový míč,“ shrnul dění trenér poražených Ondřej Marek.