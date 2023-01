V ten moment ještě netušila jakou, finiš byl neuvěřitelně těsný. Jen chvíli potom ale společně slavili stříbro. „Pro mě jako rodiče je to splněný sen. Bylo to snad ještě náročnější, než kdybych závodil já sám,“ rozplýval se hrdý tatínek. Tomáš Kraus je děčínský rodák, je trojnásobný vítěz světového poháru a dvojnásobný mistr světa ve skikrossu. Je také dvojnásobným účastníkem olympijských her.

Kraus prožíval celé zápolení snad ještě více než jeho dcera Lucka. „Mám ohromnou radost, že když někdo něco dělá pravidelně a baví ho to, může vyniknout mezi ostatními a získá díky tomu sebedůvěru. Lucka šla tím závodem hezky, vyhrála každou jízdu a trochu mi to připomínalo moje závody, což bylo milé. Celkově mě moc hezky překvapila.“

Jeho dcera závodila takřka bezchybně, tedy až do rozhodující chvíle. „Start finálové jízdy jsem trochu pokazila, měla jsem to víc táhnout, ale přijde mi, že jsem celkově odvedla nejlepší možný výkon, který jsem mohla. A jsem moc ráda za stříbro,“ hodnotila závod naděje českého skicrossu. „Všichni mi říkají, že když mám na závodě tátu, tak jezdím o padesát procent lépe. Jsem moc ráda, že ho tady mám jako podporu a bez něj bych asi takového výsledku nedosáhla.“

Je to právě Kraus, který se stará o rozvoj své dcery, i když se před časem na chvíli odloučili. „Pro mě je lepší, když mě trénuje táta, protože tam vidí to, co nevidím já a ani nikdo jiný. Teď jsem musela mít jiného trenéra, protože jsem šla do krajského výběru, ale pak mě má zase trénovat taťka,“ popisuje Lucka. „Samozřejmě mám po něm geny, a i díky tomu mi to tak jde. Celkově mi ale pomáhá hodně, radí mi, kde mám píchnout, jak mám lépe jít na start, jak lépe stlačit bouli nebo skočit.“

Krausová na Olympiádě dětí a mládeže získala první cenný kov, ale zúčastnila se jí už podruhé. loni v létě totiž soutěžila na letní ODM v Olomouckém kraji, kde reprezentovala Ústecký kraj na volejbalovém turnaji. „Potřebovala jsem mít nějakou letní aktivitu. Vyzkoušela jsem spoustu sportů, jako třeba golf, tenis nebo basketbal. Skončila jsem u volejbalu, protože mě nejvíce bavil.“

Její tatínek pravidelně sleduje i její volejbalové zápasy, ale jednoznačně preferuje závody ve skicrossu, kde může být přímo v centru děje. „Ve volejbalu jsem spíše jen v roli diváka, takže tam nemůžu dělat skoro nic, jenom mezi utkáními Lucce občas něco řenu. Na lyžích jsme byli celou dobu spolu a já jsem jí mohl předávat věci, které jsem se naučil. Pokoušel jsem se namazat lyže tak, aby v těchto podmínkách co nejvíce jely. Když se rozhodovala, do jaké brány jít, tak jsem jí zkusil říct, co bych ve stejné situaci udělal já.“

Jak se vidí v budoucnu samotná Lucka a co by od ní chtěl táta? „Jednou bych se určitě chtěla dostat na velkou olympiádu a jinak jsem moc ráda, že jsem se mohla dostat na ODM, to už je pro mě splněný sen,“ popisuje Lucka. „Já pořád doufám, že skicross bude dělat víc pro radost než profesionálně, takže já zatím zůstávám v tomto nastavení a uvidíme, jak pohne úspěch s Luckou a jakým způsobem se k tomu postaví,“ oponuje Tomáš.

Úspěch na zimní Olympiádě dětí a mládeže určitě přibyl na seznam zážitků, na které rodina Krausů nikdy nezapomene. Tomášovi ale nejvíce utkvěly vzpomínky z letošního podzimu. „My máme z podzimu několik fantastických vzpomínek na vstávání před pátou hodinou, to je opravdu tak silný zážitek, že to zatím nic nepřebilo,“ s úsměvem zakončuje dvojnásobný mistr světa.

LUKÁŠ MIHAL