Vše odstartovalo setkání s osobním trenérem a výživovým poradcem v jednom, Martinem Jungmannem. Pod vlivem jeho inspirativní příběhu, kdy se Martin z neduživého středoškolského hocha transformoval v ukázkového cvičence, jsem se rozhodl absolvovat pod jeho vedením dvouměsíční tréninkový plán. Ten spočíval ve dvou návštěvách posilovny týdně a úpravě jídelníčku.

Skončilo léto a s ní i posilovací výzva s jabloneckým trenérem. | Foto: Archiv

V prvé řadě je potřeba poznamenat, že nejsem zrovna typ člověka, co by vyhledával cvičení a pohyb obecně. Kdybych si měl vybrat mezi sportováním a četbou, vždy by vyhrála kniha. Takže takový knihomol ofrňující se nad návštěvníky posilovny. Ale podlehl jsem chvilkovému zatmění mozku a rozhodl se řídit rčením: „Co Tě nezabije, to Tě posílí“.