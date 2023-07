Tradiční mezinárodní tenisový turnaj mužů Svijany Open by Moneta Money bank se letos odehraje na kurtech LTK Liberec od 30. července do 6. srpna 2023, v tradičním termínu.

Závěrečný den UniCredit Czech Open 2023 v Prostějově. Na snímku je Tomáš Macháč, který se chystá do Liberce. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Turnaj je součástí světové série ATP Challenger Tour. Profesionální organizace mužského tenisu zveřejnila 12. července seznam pod Ještěd přihlášených hráčů.

S výjimkou loňského vítěze Jiřího Lehečky, jenž se už zabydlel v první světové padesátce mužů, jsou přihlášení další čeští daviscupoví reprezentanti. Jedničkou turnaje bude Tomáš Macháč, 108. hráč světa, mezi nasazenými budou Dalibor Svrčina 193. muž světového pořadí a přední světový junior sedmnáctiletý Jakub Menšík, který atakuje druhou světovou stovku mužů.

Přijede i český antukový specialista Vít Kopřiva, slovenští daviscupoví reprezentanti Norbert Gomboš, 148. tenista pořadí ATP a Lukáš Klein (152. ATP), indická jednička Sumit Nagal, Riccardo Bonadio z Itálie nebo Argentinec Francesco Comesana. Tenisové fanoušky čeká na libereckých dvorcích velká porce zajímavých soubojů tenistů z celého světa, a to už od úvodní kvalifikace, ze které postoupí do hlavního pavouku dvouhry šest nejlepších hráčů.

Zápasový program bude začínat v 10.00 hodin. Pořadatelé připravili pro diváky doprovodné soutěže a testy, například měření rychlosti podání.

Před mužským challengerem Svijany Open bude areál LTK Liberec hostit od 26. do 28. července mistrovství Evropy týmů kadetů do 16. let za účasti Česka, Chorvatska, Slovenska, Rakouska, Ukrajiny, Švédska, a dalších zemí.

Autor: Jaroslav Přibyl