Netradičně dlouhé volejbalové prázdniny končí. Nejvyšší soutěž žen se po víkendovém startu rozjede naplno, před zahájením extraligy mužů obstará předpremiéru tuzemský pohár. Do něj ještě nevstoupí liberecká Dukla, neboť poslední semifinalisté se do pohárového dění zapojí až ve 4. kole. „Reprezentačním akcím se podřídily ostatní soutěže, obvykle se začínalo o měsíc dříve,“ připomíná místopředseda svazu Miroslav Přikryl.

Navreet Singh Suhan se stal posilou SKV Ústí nad Labem. Naposledy hrál kanadský blokař s indickými kořeny v Portugalsku. Foto: se souhlasem SKV Ústí nad Labem | Foto: Deník/VLP Externista

Nekonečná pauza už definitivně skončila ženám. Očekávaný start nového ročníku po olympijské kvalifikaci mají za sebou i liberecké volejbalistky. Dukla přivezla tříbodovou výhru 3:1 z Přerova a klubového ředitele Pavla Šimoníčka může těšit pohled na tabulku, které po premiéře vévodí jediný tříbodový tým.

„Jsem ráda, že jsme to nakonec zvládly za ty tři body. Vůbec to nebylo lehký, soupeř nás totálně převálcoval podáním, ale otočily jsme a odvážíme si výhru. Doufám, že další zápasy budou jednodušší,“ věří kapitánka liberecké party Klára Vyklická. V sobotu přijede pod Ještěd Šternberk.

Mužům startuje sezona Českým pohárem, zápasy 2. kola se hrají od dneška do konce měsíce. Ústí nad Labem se představí, po včerejší přípravě u Lvů Praha, další středu na palubovce Aero Odolena Voda. „Los nám nakloněn nebyl. S Odolkou, která chce opět patřit do top pětky, jsme se dvakrát utkali v přípravě. Hrát se bude na jeden zápas, pokusíme se překvapit.“ slíbil manažer ústeckého SKV Přikryl.

Jeho tým prošel, podobně jako oba liberecké výběry, velkou letní obměnou. Přišli noví hráči, změna je na trenérském postu. „Pro nás je ten odložený start možná výhoda. Sehráli jsme řadu utkání, byli v Rakousku i Německu. Ještě nás čeká turnaj v Karlových Varech. Máme tu tři cizince, ze Lvů přišel nahrávač Ivan Pliasetskyi, máme zde kanadského blokaře Navreet Singh Suhana a smečaře Levi Olsona. Naplňují očekávání.“

Pozornost bude poutat Suhan, jenž uplynulou sezonu sbíral zkušenosti v Portugalsku. „Je to kanadský blokař, který má kořeny v Indii, s kterou je pořád nábožensky spjat. Jedním ze symbolů jejich víry je čepice, ne přímo turban. Chodí s ní na bazén i do posilovny. Je to perlička, s pokrývkou hlavy může hrát, má ji na registraci i na mezinárodní kartě. Nosil ji už i v jiných soutěžích,“ dodal Přikryl.