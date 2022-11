K regionálnímu derby zajížděl Pampuch do České Lípy, kde narazil na Reas, který stále čeká na první bod v letošním ročníku. Oběma týmům chyběly opory a dal se čekat vyrovnaný duel. Opak byl pravdou a Pampuch měl od úvodního hvizdu navrch. Účet utkání se však psal až od 10. minuty – trefil se Firman. Hosté do poločasu přidali další tři branky a mohli jít v dobrém rozpoložení do šaten. Po změně stran pokračoval střelecký festival Pampuchu… Nejvíce v zakončení byli vidět Firman a Wanacki, kteří nasázeli hattrick. Reas nebyl pro Pampuch rovnocenným soupeřem a tři body do tabulky odváží zaslouženě klub z Liberce.

Branky: Konečný – Firman 3, Wanacki 3, Gazquez 2, Lochman. Pampuch: Vik (Bukhvak) – Gazquez, Soukeník, Wanacki, Mazánek, Moravec – Sonntag, Čermák, Lochman, Firman.



Liberecké Gazely – Futsal Club Brandýsek 9:4 (6:1)

Gazely zažily svoji domácí divizní premiéru a do haly přilákaly spoustu fanoušků, kteří viděli zajímavý futsal. Brandýsek vyrukoval s častou hrou power-play a domácí tím trochu zaskočil. Zkušení hráči hostí domácím moc balon nepůjčovali a byli to oni, kdo byl v úvodní desetiminutovce nebezpečnější. Na Gazelách byla vidět nervozita a trvalo dvě až tři střídání, než se pořádně osmělily… Ve 14. minutě vypíchl míč při hostující hře bez brankáře Sluťák a ten uvedl poprvé halu v jásot. Na domácího šikulu navázal vzápětí dělovkou Abrahám a na 3:0 zvyšoval gólem večera Moc, který milimetrově přesnou hlavičkou přeloboval vyběhnuvšího gólmana. Obraz hry se příliš neměnil, ve žlutém hrající Brandýsek držel častěji míč na kopačkách, ale Gazelám vycházely brejkové situace a po poločasovém hvizdu svítilo na tabuli 6:1. Brandýsek neustoupil ze své hry ani po změně stran a rychle snížil. Drama Gazely nechtěly připustit a rychle zase odskočily. „Desítky“ se dožadovalo obecenstvo nakonec marně, ale i tak po konci zápasu panovala v hale skvělá atmosféra! Výsledek zápasu ne úplně odpovídá dění na hřišti, ale pro domácí jsou nejdůležitější body z vlastní palubovky, které jim již nikdo nevezme!

Branky: Abrahám 2, Moc 2, Kordík 2, Sluťák, Pokorný, F. Henzl. Gazely: Lukeš – F. Henzl, Abrahám, Pokorný, Rajchman, Bohata – Kordík, Moc, Sluťák, Gschwentner, P. Henzl.

Na špici tabulky jsou pražští Wizards s benešovským Arsenalem. Hned v závěsu pak liberecké týmy, které mají shodně po dvou výhrách z úvodních třech kol. Ve 4. kole přivítá Pampuch favorita soutěže - Wizards DMM a Gazely pojedou do Prahy bojovat proti SAPĚ.