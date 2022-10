Pampuch před sezónou rozšířil kádr o mladé hráče a založil po třech letech opět rezervní tým, který bude nastupovat v Libereckém Krajském přeboru. Zároveň tým opustilo pár zkušených plejerů, ať už z důvodů zranění nebo přestupů do jiných klubů. Hlavní činitel týmu, Luboš Vyhlídko sdělil: "Pevně věřím, že když se nám budou vyhýbat zranění a jiné absence, tak A i B tým budou hrát o nejvyšší příčky ve svých soutěžích."

Liberecké Gazely zažívaly podobné starosti s tím rozdílem, že musely navíc řešit i organizační záležitosti, na které nebyly doposud zvyklé. V Divizi už je nutné cestovat i 150kilometrové výjezdy a organizace samotných zápasů má přísnější pravidla, než na co byly zvyklé v nižších soutěžích. Co řekl k letní přípravě předseda klubu Radek Tomášek a jaké mají Gazely, jakožto nováček cíle? "Letní příprava byla na poměry z minulých let náročná. Věřím, že i to pomůže hrát v divizi důstojnou roli. Za úspěch budu považovat umístění v polovině tabulky."

Oba celky budou pro své domácí zápasy využívat halu míčových sportů ve Sport Parku Liberec. Divizi 22/23 bude hrát celkem deset týmů. Nejvíce zástupců má Středočeský kraj, který reprezentují SK Olympik Mělník B, FC Brandýsek a FC Arsenal Benešov. Liberecký kraj bude zastupovat kromě týmů z Liberce ještě Reas Česká Lípa. Praha vyšle do boje dva týmy – Sapa Praha a Wizards DMM, kteří sestoupili z druhé nejvyšší soutěže. Účastníka bude mít i Ústecký kraj, a to díky FC NY Tiradores.

Divizi futsalu hrají Pampuch a Liberecké Gazely. Pampuch je v černých dresech.Zdroj: Jaroslav MocLiberecké celky proti sobě sehrály generálku, která dopadla nerozhodně 2:2. Pampuch po celý zápas ukazoval, že je na tom v sehranosti a tvorbě hry o něco dále než Gazely. Ty naopak hrály velice kompaktně a hrozily z brejkových situací. Při mnoha závarech je také podržel gólman Zoul, který podal asi nejvýraznější výkon ze všech aktérů. Pampuchu dali dvougólové vedení Němec a Lochman, za Gazely dotahovali bratři Henzlové.

Liberecké Gazely – Pampuch Liberec 2:2 (1:2). Branky: P. Henzl, F. Henzl - Němec, Lochman. LG: Zoul – R. Tomášek, Bohata, Kordík, Abrahám, F. Henzl, Pokorný - J. Moc, P. Henzl, Gschwentner, Cechl, Hrdlička. Pampuch: Vik (Bukhvak) – Němec, Průcha, Sonntag, Gazquez, Ryšavý – Pekař, Patka, Lochman, Čermák.

Do soutěže nejprve vstoupí nováček, který změří síly na půdě B týmu prvoligového Olympiku Mělník. Zápas má výkop v neděli 23. října od 18 hodin. O dvě hodiny později svou partii rozehraje i Pampuch Liberec, který na domácí palubovce přivítá ústecké Tiradores.