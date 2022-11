Pampuch podruhé za sebou doma nezaváhal, dokázal si poradit s nevyzpytatelnou reservou ligového Olympiku. Olympik přijel do Liberce posílený o několik hráčů z A týmu, včetně dvou šikulů z Brazílie. Pampuch měl minule velkou smůlu v zakončení, kterou nyní prolomil a soupeři nasázel osm branek. Domácí začali utkání velice dobře, když po deseti minutách hry vedli už 4:1. Do poločasu se trefil podruhé střelec Firman a bleděmodří šli do šaten s komfortním náskokem.

Ve druhé půlce sice snížil Brazilec Wilder na 5:2, nicméně s Pampuchem to některak neotřáslo, naopak na snížení zareagoval kapitán Soukeník a Průcha. Do konce utkání stihl ještě zaznamenat hattrick Firman, který dal tečku za zápasem.

Vítězství poslalo Pampuch na 4. místo tabulky a svoji radost neskrýval trenér Luboš Vyhlídko: „Před utkáním jsme museli řešit dost velké změny v sestavě, kdy stabilní členy museli nahradit mladší hráči z B týmu. Absencemi stálých hráčů jsme šli do utkání s odlišnými taktickými pokyny, které kluci plnili, hlavně při defenzivní činnosti, od začátku až do konce… To se spojilo s výborně chytajícím Vikem, plus efektivitou v zakončení a jsou z toho důležité tři body!“

Branky: Firman 3, Pekař 2, Lochman, Soukeník, Průcha – Ježek, Wilder, Martinec. Pampuch: Vik (Bukhvak) – Sonntag, Soukeník, Gasquez, Průcha – Beňo, Pekař, Lochman, Firman.

Liberecké Gazely – FC Brazil Kladno 6:3 (2:2)

Gazely čekal přímý souboj o třetí místo v tabulce. Utkání bylo po celý průběh svázané taktikou, hrálo se o důležité body… Lépe do duelu vstoupilo Kladno, které se po brejku ujalo vedení. Svojí dravostí a bojovností na druhé straně odpověděl Gschwentner. Hosté lépe kombinovali a byli odměněni brankou na 1:2. Na tu v téže minutě stačil zareagovat Moc, který se štěstím propasíroval míč mezi nohami brankáře Doležala. Do šaten se šlo za stavu 2:2.

Ve druhém dějství se na branku čekalo až do 31. minuty, kdy po pěkné kombinaci skóroval Čičmanec. Netrvalo dlouho a bylo znovu vyrovnáno. Poprvé do vedení v zápase se dostaly Gazely ve 34. minutě, kdy rychlý přechod do útoku zakončil kapitán Henzl. Hosté nedokázali na vedení Gazel reagovat tak, jako to bylo v opačném případě. Pět minut před konce zkusili modří hru bez brankáře s pěti borci v poli, ale skvěle chytající Lukeš je přiváděl ke gestům zmaru. Když nezahřmělo na jedné straně, tak na druhé už ano – odkrytou kladenskou branku trefil Gschwentner. Tento hráč neměl v zápase dost a několik desítek vteřin před závěrečnou sirénou stanovil konečné skóre na 6:3 a připsal si svůj první hattrick v dresu Gazel. "Řekl bych, že soupeř v zápase předvedl více futsalovosti a nám k bodům pomohla především větší bojovnost a štěstí v zakončení. Po pěti kolech máme deset bodů, což je skvělý počin, se kterým nikdo asi moc nepočítal… Nesmíme polevit a co nejlépe se připravit na další zápasy, protože každá ztráta bude ve vyrovnané soutěži strašně znát," řekl domácí útočník Jaroslav Moc.

Branky: Gschwentner 3, Henzl, Moc, Sluťák - Čičmanec 2, Čampulka. Gazely: Lukeš – F. Henzl, Abrahám, Burkoň, Drzymala, Bohata, Rajchman – Kordík, Moc, Sluťák, Gschwentner.

Nadcházející víkend bude pro oba liberecké týmy odpočinkový. Do soutěže zasáhnou až ve středu 30. listopadu, a to vzájemným zápasem. Derby má výkop ve 20.30 hodin v hale míčových sportů Sport Parku Liberec.