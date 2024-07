Aleš Benek byl u zrodu FTZS Liberec a hrál klíčovou roli při cestě z okresního přeboru až do 1. Futsal ligy. Jeho talent a vášeň pro futsal přinesly nejen mnoho úspěchů libereckého týmu, ale také mnoho individuálních ocenění, které sám nasbíral.

V sezóně 2013/2014 se 'Beny', jak se Alešovi přezdívalo, stal nejlepším střelcem Libereckého okresního přeboru s neuvěřitelnými 55 brankami. O rok později se umístil na druhém místě v počtu vstřelených branek v Libereckém krajském přeboru a následně se v sezóně 2015/2016 opět stal nejlepším střelcem s 53 brankami a druhým nejvíce bodovaným hráčem soutěže s celkovými 73 body (53+20). V sezóně 2017/2018, kdy FTZS postoupilo do nejvyšší futsalové soutěže, Beny opět dominoval jako nejlepší střelec s 47 brankami ve druhé lize.

V nejvyšší soutěži odehrál Benek za FTZS celkem 89 zápasů, ve kterých vstřelil 53 branek a na dalších 28 nahrál. Patřil tak ke střeleckým tahounům týmu.

Nebyl jen vynikajícím hráčem, ale také skvělým trenérem. Pod jeho vedením se liberecké 'áčko' poprvé v historii klubu dostalo do vyřazovací části play-off na konci sezóny 2020/2021. S mládežnickými týmy také dosáhl mnoha úspěchů. V sezóně 2019/2020 suverénně ovládl s kategorií U17 základní část a následně také vyhráli Final four. S kategorií U19 vyhrál celostátní soutěž v roce 2021/2022 a opět v roce 2022/2023, kdy si vždy zajistili účast ve Final four a následně triumfovali ve finále.

Aleš Benek byl pro FTZS Liberec základním kamenem klubu a dlouhá léta také oporou, bez které by klub nemohl fungovat tak, jak právě s jeho pomocí.

zdroj: www.ftzlejsenliberec.cz